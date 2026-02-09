Глава МИД Танзании передал послание Путину в золотистом конверте

Сергей Лавров и Махмуд Комбо (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Глава МИД Танзании Махмуд Комбо передал министру иностранных дел России Сергею Лаврову конверт с посланием для российского президента Владимира Путина от танзанийского лидера Самии Сулуху Хасан. Трансляцию начала переговоров Лаврова и Комбо вел МИД России.

«Здесь специальное послание его превосходительству президенту Владимиру Путину, которое мне поручила передать доктор Самия Сулуху Хасан от ее имени», — сказал глава танзанийского МИДа.

Лавров принял золотистый конверт и поблагодарил Комбо. Российский министр отметил, что послание незамедлительно передадут президенту. Он также подчеркнул, что российская сторона будет рада принять президента Танзании Самию Сулуху Хасан.

Лавров встречался с Комбо в декабре 2025 года на второй министерской конференции Форума партнерства Россия — Африка, которая прошла в Каире. Тогда главы МИД двух стран подчеркнули важность развития торгово-экономических отношений России и Танзании и подтвердили готовность углублять взаимодействие стран, в том числе координацию их шагов в ООН и на других международных площадках.