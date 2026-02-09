 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Глава МИД Танзании передал послание Путину в золотистом конверте

Глава МИД Танзании передал послание Путину от президента страны через Лаврова
Сергей Лавров и Махмуд Комбо
Сергей Лавров и Махмуд Комбо (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Глава МИД Танзании Махмуд Комбо передал министру иностранных дел России Сергею Лаврову конверт с посланием для российского президента Владимира Путина от танзанийского лидера Самии Сулуху Хасан. Трансляцию начала переговоров Лаврова и Комбо вел МИД России.

«Здесь специальное послание его превосходительству президенту Владимиру Путину, которое мне поручила передать доктор Самия Сулуху Хасан от ее имени», — сказал глава танзанийского МИДа.

Лавров принял золотистый конверт и поблагодарил Комбо. Российский министр отметил, что послание незамедлительно передадут президенту. Он также подчеркнул, что российская сторона будет рада принять президента Танзании Самию Сулуху Хасан.

Захарова увидела в подарке Кассиса Лаврову «отмену отмены Чайковского»
Политика

Лавров встречался с Комбо в декабре 2025 года на второй министерской конференции Форума партнерства Россия — Африка, которая прошла в Каире. Тогда главы МИД двух стран подчеркнули важность развития торгово-экономических отношений России и Танзании и подтвердили готовность углублять взаимодействие стран, в том числе координацию их шагов в ООН и на других международных площадках.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Маск пообещал оплатить адвокатов тем, кто расскажет правду об Эпштейне

Politico сообщило о переломной неделе кризисной дипломатии в Европе

Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026

Куба предупредила об отсутствии топлива для авиакомпаний на месяц. Подробности

FT: в январе пусковые установки Patriot у ВСУ были пустыми из-за дефицита ракет

Bloomberg: Стармер может уйти в отставку в течение недели

Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Луценко
Танзания МИД Владимир Путин Россия Сергей Лавров
Сергей Лавров фото
Сергей Лавров
дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 февраля
EUR ЦБ: 92,01 (+0,97) Инвестиции, 17:36 Курс доллара на 10 февраля
USD ЦБ: 77,65 (+0,6) Инвестиции, 17:36
Экс-игрок «Спартака» ударом головой в лицо спровоцировал массовую драку Спорт, 18:03
Шереметьево заключил договор на приобретение аэропорта Домодедово Общество, 18:01
Организаторы признали проблемы с медалями. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 18:00
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 18:00
США перехватили в Индийском океане танкер из-за нарушения санкций Политика, 17:59
Инвестора Галицкого опросили в СК после самоубийства бывшей жены Общество, 17:59
Рейс Москва — Гавана вылетел на Кубу без пассажиров Общество, 17:58
Почему цели есть, а результатов нет
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
«Т-Путешествия» запустили программу для поддержки российских отелей Радио, 17:54
Пик роста цен на новостройки в России придется на 2027 год Недвижимость, 17:47
Корректировка курса: как может измениться налогообложение самозанятых Отрасли, 17:46
В Коммунарке выставили на аукцион «коронавирусные» медкорпуса Общество, 17:46
В Минцифры рассказали, как введение базы IMEI повлияет на пользователей Технологии и медиа, 17:46
Центробанк создаст единую базу данных банковских карт россиян Финансы, 17:44
Т-банк усилил защиту клиентов от телефонного мошенничества Радио, 17:43