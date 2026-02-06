Video

Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис в ходе визита в Москву подарил главе российского МИДа Сергею Лаврову шкатулку, воспроизводящую композицию Петра Чайковского. Об этом сообщила в своем телеграм-канале официальный представитель МИДа Мария Захарова.

Она озаглавила свой пост словами: «Отмена отмены Чайковского».

Подарок, по словам Захаровой, был вручен в качестве напоминания о том, что 15 января 1890 года в Мариинском театре Санкт-Петербурга состоялась премьера балета «Спящая красавица», в основу которого легла европейская сказка XVII века.

«Чтобы помнили, что Россия — это часть Европы», — сказал Кассис.

«Чтобы помнили, что Россия — это часть истории», — ответил Лавров и подарил ему шкатулку с изображением Кремля.

После начала специальной военной операции Москва неоднократно критиковала действия по «отмене» русской культуры за рубежом. Так, президент России Владимир Путин сообщал об отмене концертов Чайковского, Шостаковича, Рахманинова и запрете книг классиков.

Он подчеркнул тогда, что в последний раз массовую кампанию по уничтожению неугодной литературы почти 90 лет назад проводили нацисты в Германии, а также что в России подобная отмена культуры невозможна, потому что в стране нет места этнической нетерпимости.