 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Захарова увидела в подарке Кассиса Лаврову «отмену отмены Чайковского»

Кассис подарил Сергею Лаврову шкатулку с музыкой Чайковского

Захарова увидела в подарке Кассиса Лаврову «отмену отмены Чайковского»
Video

Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис в ходе визита в Москву подарил главе российского МИДа Сергею Лаврову шкатулку, воспроизводящую композицию Петра Чайковского. Об этом сообщила в своем телеграм-канале официальный представитель МИДа Мария Захарова.

Она озаглавила свой пост словами: «Отмена отмены Чайковского».

Подарок, по словам Захаровой, был вручен в качестве напоминания о том, что 15 января 1890 года в Мариинском театре Санкт-Петербурга состоялась премьера балета «Спящая красавица», в основу которого легла европейская сказка XVII века.

«Чтобы помнили, что Россия — это часть Европы», — сказал Кассис.
«Чтобы помнили, что Россия — это часть истории», — ответил Лавров и подарил ему шкатулку с изображением Кремля.

Медведев заявил, что Россия не закроется от мира в отместку «идиотам»
Политика
Дмитрий Медведев

После начала специальной военной операции Москва неоднократно критиковала действия по «отмене» русской культуры за рубежом. Так, президент России Владимир Путин сообщал об отмене концертов Чайковского, Шостаковича, Рахманинова и запрете книг классиков.

Он подчеркнул тогда, что в последний раз массовую кампанию по уничтожению неугодной литературы почти 90 лет назад проводили нацисты в Германии, а также что в России подобная отмена культуры невозможна, потому что в стране нет места этнической нетерпимости.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026

Комику Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет

Politico: у администрации Трампа большие планы на Олимпиаду-2026

Визовые центры Японии в Москве и Петербурге начали запись на подачу документов

Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил Украины

Рубио: США будут вести переговоры с позиции силы по новому договору о ракетах

Авторы
Теги
Персоны
Валерия Антонова
ОБСЕ Сергей Лавров Петр Чайковский подарок
Сергей Лавров фото
Сергей Лавров
дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
Материалы по теме
Bloomberg узнал, какие подарки сохранил Байден со времен президентства
Политика
Трамп подарил Токаеву ключ от Белого дома и бейсболку
Политика
Моди подарил Путину «Бхагавадгиту» на русском языке
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 февраля
EUR ЦБ: 91,05 (+0,76) Инвестиции, 17:18 Курс доллара на 7 февраля
USD ЦБ: 77,05 (+0,5) Инвестиции, 17:18
Российская конькобежка рассказала о болезни перед стартом Олимпиады Спорт, 19:22
Футболисток из Эстонии и Литвы наказали за отказ играть с Белоруссией Спорт, 19:15
Мосбиржа зафиксировала рекордные объемы торгов фьючерсами на криптоактивы Инвестиции, 19:15
Захарова увидела в подарке Кассиса Лаврову «отмену отмены Чайковского» Политика, 19:02
Начните с малого: подборка акций до 1000₽ #всенабиржу!, 19:00
Российская экономика в 2025 году выросла на 1% Экономика, 19:00
Что такое Moltbook: чем опасна странная соцсеть для ботов с ИИ Life, 18:53
Читайте РБК без рекламных баннеров
только с Подпиской на РБК
Скрыть баннеры
В Польше на территории воинской части упал неизвестный дрон Политика, 18:52
«Росатом» исключил продажу доли в ГК «Дело» после ходатайства Шишкарева Бизнес, 18:48
Белый дом дал совет обвинившим Трампа из-за видео обезьяны с лицом Обамы Политика, 18:46
Обвал биткоина и потери на миллиарды долларов. События крипторынка Крипто, 18:44
Франция обвинила Россию в окончании действия ДСНВ Политика, 18:43
Около тысячи финнов получат выплаты из-за забора на границе с Россией Общество, 18:40
Тарасова фразой «как никто в мире» оценила прокат Костылевой Спорт, 18:36