В Москве завели дело после госпитализации 12 пенсионеров в пансионате

Фото: Прокуратура города Москвы

Возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг после госпитализации 12 человек в пансионате в Новой Москве, сообщили в пресс-службе столичного главка СК.

Ведомство обратило внимание на информацию из соцсетей о том, что в одном из московских пансионатов пожилые жители подвергались насильственному удерживанию, на телах пациентов зафиксированы следы физического воздействия. Также сообщалось, что у 12 пенсионеров выявлены признаки пневмонии.

«По данному факту столичным СК возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — уточнили в ведомстве.

Руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности начальника столичного главка СК Сергею Ярошу представить отчет о ходе следствия. Вопрос находится на особом контроле центрального аппарата ведомства.

Как сообщало «РИА Новости», Роспотребнадзор начал эпидрасследование. По данным агентства, речь идет о пансионате в деревне Пенино Троицкого района Новой Москвы.