 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

В Москве завели дело после госпитализации 12 пенсионеров в пансионате

Фото: Прокуратура города Москвы
Фото: Прокуратура города Москвы

Возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг после госпитализации 12 человек в пансионате в Новой Москве, сообщили в пресс-службе столичного главка СК.

Ведомство обратило внимание на информацию из соцсетей о том, что в одном из московских пансионатов пожилые жители подвергались насильственному удерживанию, на телах пациентов зафиксированы следы физического воздействия. Также сообщалось, что у 12 пенсионеров выявлены признаки пневмонии.

«По данному факту столичным СК возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — уточнили в ведомстве.

СК завел дело о халатности после нападения подростка на студентов в Уфе
Общество
Фото:СУ СК России по Башкортостану

Руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности начальника столичного главка СК Сергею Ярошу представить отчет о ходе следствия. Вопрос находится на особом контроле центрального аппарата ведомства.

Как сообщало «РИА Новости», Роспотребнадзор начал эпидрасследование. По данным агентства, речь идет о пансионате в деревне Пенино Троицкого района Новой Москвы.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Маск пообещал оплатить адвокатов тем, кто расскажет правду об Эпштейне

Politico сообщило о переломной неделе кризисной дипломатии в Европе

Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026

Куба предупредила об отсутствии топлива для авиакомпаний на месяц. Подробности

FT: в январе пусковые установки Patriot у ВСУ были пустыми из-за дефицита ракет

Bloomberg: Стармер может уйти в отставку в течение недели

Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
Москва ОРВИ пневмония Следственный комитет уголовное дело
Материалы по теме
Минздрав включил еще два наследственных заболевания в скрининг младенцев
Общество
Эксперты оценили заболеваемость после данных об агрессивном гриппе
Общество
Семь детей госпитализировали после аварии с автобусом в Красноярском крае
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 февраля
EUR ЦБ: 92,01 (+0,97) Инвестиции, 17:36 Курс доллара на 10 февраля
USD ЦБ: 77,65 (+0,6) Инвестиции, 17:36
Экс-игрок «Спартака» ударом головой в лицо спровоцировал массовую драку Спорт, 18:03
Шереметьево заключил договор на приобретение аэропорта Домодедово Общество, 18:01
Организаторы признали проблемы с медалями. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 18:00
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 18:00
США перехватили в Индийском океане танкер из-за нарушения санкций Политика, 17:59
Инвестора Галицкого опросили в СК после самоубийства бывшей жены Общество, 17:59
Рейс Москва — Гавана вылетел на Кубу без пассажиров Общество, 17:58
Почему цели есть, а результатов нет
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
«Т-Путешествия» запустили программу для поддержки российских отелей Радио, 17:54
Пик роста цен на новостройки в России придется на 2027 год Недвижимость, 17:47
Корректировка курса: как может измениться налогообложение самозанятых Отрасли, 17:46
В Коммунарке выставили на аукцион «коронавирусные» медкорпуса Общество, 17:46
В Минцифры рассказали, как введение базы IMEI повлияет на пользователей Технологии и медиа, 17:46
Центробанк создаст единую базу данных банковских карт россиян Финансы, 17:44
Т-банк усилил защиту клиентов от телефонного мошенничества Радио, 17:43