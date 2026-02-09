Полиция задержала мужчин, сообщивших о ложном теракте в «Москва-Сити»

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Полиция задержала трех человек, которые минувшей ночью сообщили о ложном намерении совершить теракт в одной из башен «Москва-Сити», сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«В кратчайшие сроки оперативники установили, что звонившие действительно находятся на территории Москва-Сити. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, Росгвардии и МЧС России. В результате принятых мер трое мужчин — арендатор и двое его знакомых — задержаны и доставлены в территориальный отдел внутренних дел», — пояснила она.

По внешним признакам, мужчины находились в состоянии опьянения, добавила Волк. Было возбуждено уголовное дело по факту преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 207 Уголовного кодекса — заведомо ложное сообщение об акте терроризма.

