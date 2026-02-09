 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Полиция задержала мужчин, сообщивших о ложном теракте в «Москва-Сити»

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Полиция задержала трех человек, которые минувшей ночью сообщили о ложном намерении совершить теракт в одной из башен «Москва-Сити», сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«В кратчайшие сроки оперативники установили, что звонившие действительно находятся на территории Москва-Сити. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, Росгвардии и МЧС России. В результате принятых мер трое мужчин — арендатор и двое его знакомых — задержаны и доставлены в территориальный отдел внутренних дел», — пояснила она.

В деле о теракте в «Крокусе» появился секретный свидетель
Общество
Фото:Виталий Белоусов / РИА Новости

По внешним признакам, мужчины находились в состоянии опьянения, добавила Волк. Было возбуждено уголовное дело по факту преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 207 Уголовного кодекса — заведомо ложное сообщение об акте терроризма.

В начале февраля в Башкирии двух несовершеннолетних обвинили в совершении теракта на железной дороге: 15-летние подростки подожгли релейный шкаф на станции Янаул. Позже они рассказали, что получили задание в мессенджере. За поджог им обещали 15 тыс. руб., но денег обвиняемые так и не получили.

Авторы
Теги
Валерия Антонова
ложный звонок теракт Москва-Сити
Прямой эфир
Лента новостей
Курс евро на 7 февраля
EUR ЦБ: 91,05 (+0,76) Инвестиции, 06 фев, 17:18 Курс доллара на 7 февраля
USD ЦБ: 77,05 (+0,5) Инвестиции, 06 фев, 17:18
Купленный клубом Роналду за €77 млн колумбиец перешел в аренду в «Зенит» Спорт, 14:57
Организаторы Олимпиады пообещали разобраться с ломающимися медалями Спорт, 14:53
Черный смех и игра в имитацию. Как ведут трудные международные переговоры Образование, 14:50
Комитет Госдумы поддержал второй пакет мер против кибермошенников Политика, 14:48
Полиция задержала мужчин, сообщивших о ложном теракте в «Москва-Сити» Общество, 14:46
Средняя ставка по вкладам в топ-10 банков снизилась до 14,57% годовых Инвестиции, 14:45
Алиханов рассказал об интересе стран Ближнего Востока к Су-57Э Политика, 14:40
Функциональность и осмысленность: что такое новая загородная роскошь РБК и Папушево Парк, 14:40
Из Москвы-реки спасли провалившегося под лед мужчину Общество, 14:37
В Татарстане за взятку задержали начальника отдела ЖКХ правительства Общество, 14:30
В Германии обвинили третьего украинца по делу о посылках с бомбами Политика, 14:29
Лавров рассказал о непубличных сигналах Европы о желании переговоров Политика, 14:26
Горнолыжница повредила первую золотую медаль сборной США на Олимпиаде Спорт, 14:26
Путин поблагодарил Собянина и москвичей за поддержку Донбасса Политика, 14:23