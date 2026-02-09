Франция подтвердила готовность передать Украине истребители Mirage 2000

Катрин Вотрен (Фото: Benoit Tessier / Reuters)

Франция заявила о намерении передать Украине самолеты Mirage 2000 во время встречи французского министра вооруженных сил Катрин Вотрен с украинским министром обороны Михаилом Федоровым в Киеве. Об этом Федоров сообщил в своем телеграм-канале.

Помимо поставок истребителей стороны обсудили предоставление Украине ракет SCALP и авиабомб AASM Hammer. Киев также выразил заинтересованность в поставках зенитно-ракетных комплексов Mistral и Crotale.

Кроме того, Федоров и Вотрен подписали письмо о намерениях о совместном производстве вооружения на территории двух стран.

«Это открывает путь к масштабным совместным проектам в сфере оборонно-промышленного комплекса. Переходим от поставок к совместному производству и долгосрочным решениям, системно усиливающим нашу оборону», — написал украинский министр.

По словам Федорова, Украина предложила Франции совместно усовершенствовать систему ПВО SAMP/T для противодействия атакам баллистическими ракетами. Он отметил, что стороны продолжают сотрудничество по ускорению производства ракет Aster.

Кроме того, на встрече Федоров и Вотрен затронули вопрос финансирования совместных проектов. Оно будет происходить в том числе за счет механизма кредитования SAFE (Security Action for Europe) объемом €150 млрд, который ЕС согласовал в 2025 году.

Катрин Вотрен прибыла с визитом в Киев 7 февраля, в тот же день она встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским. Накануне она сообщила, что Франция и Украина договорились вместе разрабатывать беспилотники.

Россия требует от западных стран прекратить военную поддержку Украины. Москва подчеркивает, что эти действия не изменят ход военной операции и лишь затягивают конфликт.