Военная операция на Украине⁠,
Франция подтвердила готовность передать Украине истребители Mirage 2000

Франция заявила о намерении передать Украине самолеты Mirage
Сюжет
Военная операция на Украине
Катрин Вотрен
Катрин Вотрен (Фото: Benoit Tessier / Reuters)

Франция заявила о намерении передать Украине самолеты Mirage 2000 во время встречи французского министра вооруженных сил Катрин Вотрен с украинским министром обороны Михаилом Федоровым в Киеве. Об этом Федоров сообщил в своем телеграм-канале.

Помимо поставок истребителей стороны обсудили предоставление Украине ракет SCALP и авиабомб AASM Hammer. Киев также выразил заинтересованность в поставках зенитно-ракетных комплексов Mistral и Crotale.

Кроме того, Федоров и Вотрен подписали письмо о намерениях о совместном производстве вооружения на территории двух стран.

«Это открывает путь к масштабным совместным проектам в сфере оборонно-промышленного комплекса. Переходим от поставок к совместному производству и долгосрочным решениям, системно усиливающим нашу оборону», — написал украинский министр.

Зеленский сравнил число систем ПВО у Украины в начале боев и в 1990-е
Политика
Фото:Владимир Родионов / Сергей Величкин / ТАСС

По словам Федорова, Украина предложила Франции совместно усовершенствовать систему ПВО SAMP/T для противодействия атакам баллистическими ракетами. Он отметил, что стороны продолжают сотрудничество по ускорению производства ракет Aster.

Кроме того, на встрече Федоров и Вотрен затронули вопрос финансирования совместных проектов. Оно будет происходить в том числе за счет механизма кредитования SAFE (Security Action for Europe) объемом €150 млрд, который ЕС согласовал в 2025 году.

Катрин Вотрен прибыла с визитом в Киев 7 февраля, в тот же день она встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским. Накануне она сообщила, что Франция и Украина договорились вместе разрабатывать беспилотники.

Россия требует от западных стран прекратить военную поддержку Украины. Москва подчеркивает, что эти действия не изменят ход военной операции и лишь затягивают конфликт.

Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Луценко
Украина Франция производство оружие
Михаил Федоров фото
Михаил Федоров
министр обороны Украины
21 января 1991 года
