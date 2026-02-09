Путин поблагодарил Собянина и москвичей за поддержку Донбасса
Президент России Владимир Путин поблагодарил мэра Москвы Сергея Собянина и жителей столицы за поддержку регионов, и в частности Луганской и Донецкой областей.
В ходе встречи Собянин отчитался о ходе строительных и восстановительных работ в Донбассе. «Мы не забываем и о наших побратимах — продолжаем сотрудничество с Донецком и Луганском», — подчеркнул он.
«Спасибо москвичам и вам, вашей команде за эту поддержку регионов. Спасибо большое», — сказал Путин и отметил, что жители Донбасса «должны почувствовать, что Россия рядом и они часть России».
Мэр Москвы сообщил, что в Донецке завершили строительство молодежного центра, парка и здания МЧС, а также реконструировали поликлинику. Помимо этого, в городе проводят работы по модернизации водопроводных сетей.
В Луганске же, по его словам, построили сквер Борцов Революции, возвели мост и путепровод, а также реконструировали гимназию и многопрофильную больницу.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Маск пообещал оплатить адвокатов тем, кто расскажет правду об Эпштейне
Politico сообщило о переломной неделе кризисной дипломатии в Европе
Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026
Куба предупредила об отсутствии топлива для авиакомпаний на месяц. Подробности
FT: в январе пусковые установки Patriot у ВСУ были пустыми из-за дефицита ракет
Bloomberg: Стармер может уйти в отставку в течение недели