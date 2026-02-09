 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Путин поблагодарил Собянина и москвичей за поддержку Донбасса

Владимир Путин и Сергей Собянин
Владимир Путин и Сергей Собянин (Фото: Администрация Президента России )

Путин поблагодарил Собянина и москвичей за поддержку Донбасса
Video

Президент России Владимир Путин поблагодарил мэра Москвы Сергея Собянина и жителей столицы за поддержку регионов, и в частности Луганской и Донецкой областей.

В ходе встречи Собянин отчитался о ходе строительных и восстановительных работ в Донбассе. «Мы не забываем и о наших побратимах — продолжаем сотрудничество с Донецком и Луганском», — подчеркнул он.

«Спасибо москвичам и вам, вашей команде за эту поддержку регионов. Спасибо большое», — сказал Путин и отметил, что жители Донбасса «должны почувствовать, что Россия рядом и они часть России».

Собянин сообщил Путину о планах удвоить протяженность метро Москвы
Политика

Мэр Москвы сообщил, что в Донецке завершили строительство молодежного центра, парка и здания МЧС, а также реконструировали поликлинику. Помимо этого, в городе проводят работы по модернизации водопроводных сетей.

В Луганске же, по его словам, построили сквер Борцов Революции, возвели мост и путепровод, а также реконструировали гимназию и многопрофильную больницу.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Маск пообещал оплатить адвокатов тем, кто расскажет правду об Эпштейне

Politico сообщило о переломной неделе кризисной дипломатии в Европе

Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026

Куба предупредила об отсутствии топлива для авиакомпаний на месяц. Подробности

FT: в январе пусковые установки Patriot у ВСУ были пустыми из-за дефицита ракет

Bloomberg: Стармер может уйти в отставку в течение недели

Авторы
Теги
Персоны
Александра Озерова
Владимир Путин Сергей Собянин Донбасс Москва
Сергей Собянин фото
Сергей Собянин
политик, Мэр Москвы
21 июня 1958 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Собянин сообщил Путину о планах удвоить протяженность метро Москвы
Политика
Путин рассказал Собянину о гордости за Москву
Политика
Гладков и Собянин обсудили взаимодействие двух регионов в новом году
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 февраля
EUR ЦБ: 91,05 (+0,76) Инвестиции, 06 фев, 17:18 Курс доллара на 7 февраля
USD ЦБ: 77,05 (+0,5) Инвестиции, 06 фев, 17:18
Купленный клубом Роналду за €77 млн колумбиец перешел в аренду в «Зенит» Спорт, 14:57
Организаторы Олимпиады пообещали разобраться с ломающимися медалями Спорт, 14:53
Черный смех и игра в имитацию. Как ведут трудные международные переговоры Образование, 14:50
Комитет Госдумы поддержал второй пакет мер против кибермошенников Политика, 14:48
Полиция задержала мужчин, сообщивших о ложном теракте в «Москва-Сити» Общество, 14:46
Средняя ставка по вкладам в топ-10 банков снизилась до 14,57% годовых Инвестиции, 14:45
Алиханов рассказал об интересе стран Ближнего Востока к Су-57Э Политика, 14:40
Почему цели есть, а результатов нет
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Функциональность и осмысленность: что такое новая загородная роскошь РБК и Папушево Парк, 14:40
Из Москвы-реки спасли провалившегося под лед мужчину Общество, 14:37
В Татарстане за взятку задержали начальника отдела ЖКХ правительства Общество, 14:30
В Германии обвинили третьего украинца по делу о посылках с бомбами Политика, 14:29
Лавров рассказал о непубличных сигналах Европы о желании переговоров Политика, 14:26
Горнолыжница повредила первую золотую медаль сборной США на Олимпиаде Спорт, 14:26
Путин поблагодарил Собянина и москвичей за поддержку Донбасса Политика, 14:23