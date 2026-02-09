Собянин сообщил Путину о планах удвоить протяженность метро Москвы

Video

Мэр Москвы Сергей Собянин доложил президенту России Владимиру Путину о планах удвоить протяженность линий московского метрополитена до конца 2032 года. Об этом сообщила пресс-служба мэра и правительства Москвы, передает «Интерфакс».

«Всего до конца 2032 года планируется построить 34 станции и 83 км линий метро. Таким образом, по сравнению с 2010 годом протяженность линий Московского метрополитена (с учетом Московского центрального кольца (МЦК) до 2032 года вырастет в два раза», — сказано в сообщении.

С 2011 года в Москве построили более 260 км линий, 127 станций Московского метрополитена и МЦК. В планах до 2032 года, как уточнили в мэрии, строить примерно 100 км дорог ежегодно.

В частности, идет сооружение Рублево-Архангельской линии, первые станции которой будут открыты уже в 2026 году. Начато строительство Бирюлевской линии, а также станций «Гольяново» и «Достоевская». Идет подготовка к началу сооружения станции «Южный Порт» в Печатниках. Кроме того, власти намерены продлить Сокольническую линию, построив станции «МГСУ», «Холмогорская» (проектное название) и Филевскую линию до центра «Сколково».

Путин днем 9 февраля принял мэра Москвы в Кремле. Тот рассказал ему о развитии города, в том числе о росте регионального продукта на 28% с 2019 года. Глава государства отметил, что столица развивается хорошими темпами, и власти гордятся ею.

На встрече Путин также назвал темпы обновления подвижного железнодорожного состава в московском регионе самыми высокими в мире.

«Когда мы с вами открывали первый диаметр, у нас первые годы было где-то около 50% подвижного состава нового, мы реализовали, сейчас полностью закрыли», — сказал президенту мэр. Он отметил, что по динамике замены подвижного состава это — мировой рекорд.

«Самые высокие темпы обновления в мире», — ответил Путин.

Материал дополняется