Политика
Собянин сообщил Путину о планах удвоить протяженность метро Москвы

Собянин: власти намерены удвоить протяженность метро Москвы к 2032 году

Собянин сообщил Путину о планах удвоить протяженность метро Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин доложил президенту России Владимиру Путину о планах удвоить протяженность линий московского метрополитена до конца 2032 года. Об этом сообщила пресс-служба мэра и правительства Москвы, передает «Интерфакс».

«Всего до конца 2032 года планируется построить 34 станции и 83 км линий метро. Таким образом, по сравнению с 2010 годом протяженность линий Московского метрополитена (с учетом Московского центрального кольца (МЦК) до 2032 года вырастет в два раза», — сказано в сообщении.

С 2011 года в Москве построили более 260 км линий, 127 станций Московского метрополитена и МЦК. В планах до 2032 года, как уточнили в мэрии, строить примерно 100 км дорог ежегодно.

В частности, идет сооружение Рублево-Архангельской линии, первые станции которой будут открыты уже в 2026 году. Начато строительство Бирюлевской линии, а также станций «Гольяново» и «Достоевская». Идет подготовка к началу сооружения станции «Южный Порт» в Печатниках. Кроме того, власти намерены продлить Сокольническую линию, построив станции «МГСУ», «Холмогорская» (проектное название) и Филевскую линию до центра «Сколково».

Путин днем 9 февраля принял мэра Москвы в Кремле. Тот рассказал ему о развитии города, в том числе о росте регионального продукта на 28% с 2019 года. Глава государства отметил, что столица развивается хорошими темпами, и власти гордятся ею.

Общество

На встрече Путин также назвал темпы обновления подвижного железнодорожного состава в московском регионе самыми высокими в мире.

«Когда мы с вами открывали первый диаметр, у нас первые годы было где-то около 50% подвижного состава нового, мы реализовали, сейчас полностью закрыли», — сказал президенту мэр. Он отметил, что по динамике замены подвижного состава это — мировой рекорд.

«Самые высокие темпы обновления в мире», — ответил Путин.

Материал дополняется

Персоны
Татьяна Зыкина
Сергей Собянин Владимир Путин метро Москвы Москва
Сергей Собянин фото
Сергей Собянин
политик, Мэр Москвы
21 июня 1958 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
