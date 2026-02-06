 Перейти к основному контенту
Общество
0

В Тамбове начали рассматривать дело судьи, выносившей решения из отпуска

Тамбовский суд рассматривает дело судьи, которая выносила решения из отпуска
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Тамбовский областной суд рассматривает дело судьи, которая в 2021 году выносила решения, находясь в отпуске, сообщили РБК в пресс-службе суда.

«Судья, о которой идет речь, работала в районном суде», — добавили в пресс-службе.

Как следует из картотеки Тамбовского областного суда, в отношении судьи возбудили уголовное дело о вынесении заведомо неправосудного решения (ч. 1 ст. 305 Уголовного кодекса), ей грозит до четырех лет лишения свободы. Суд зарегистрировал дело в апреле 2025 года, заседание по нему назначили на 11 июня, после чего многократно откладывали. Следующее заседание запланировано на 10 февраля.

Бастрыкин попросил разрешение на возбуждение дела против тверского судьи
Общество
Александр Бастрыкин

По данным сайта Верховного суда, судья просила отменить согласие на возбуждение уголовного дела в ее отношении. Верховный суд отказал. В его решении указано, что осенью 2021 года в производстве этой судьи было десять гражданских дел, рассмотрение которых назначили на 8 и 9 ноября. Однако в то же самое время она находилась в отпуске в санатории в Сочи.

Несмотря на это, судья без проведения заседаний и установления обстоятельств дел распечатала и заверила своей подписью десять судебных актов.

США и Китай не подписали декларацию, регулирующую ИИ в военных целях

Трамп пообещал построить тоннель, если в его честь назовут вокзал

Макрон допустил ограничения видеоигр и ИИ-чатов для детей

В Госдуме усомнились, что «Самолет» получит помощь из бюджета

США призвали своих граждан немедленно покинуть Иран

«Авито»: зумеры выбирают ехать на вахту, потому что они прагматичны

Авторы
Теги
Анастасия Луценко, Маргарита Ларичева
Тамбов судья Сочи
