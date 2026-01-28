В эфире «Радио Судного дня» прозвучало слово «слабость»

Российская радиостанция УВБ-76, известная как «Радиостанция Судного дня» и «жужжалка», передала 28 января в 15:53 мск слово «слабость». Запись сообщения опубликована в телеграм-канале «УВБ-76 логи», который отслеживает активность на этой частоте.

В эфир было передано сообщение «НЖТИ 54561 СЛАБОСТЬ 8017 8154».

УВБ-76 — коротковолновая радиостанция, непрерывно работает с 1970-х на частоте 4625 кГц. Она также доступна для прослушивания онлайн. Относится к так называемым номерным радиостанциям, которые часто связывают с деятельностью военных, силовых и разведывательных структур.

Ее активность вызывает интерес радиолюбителей со всего мира — почти весь круглосуточный эфир составляет трансляция маркера канала. Это «жужжание» изредка прерывается цифрами и буквосочетаниями.

Название связано с некорректной транскрипцией первого позывного, первоначально звучавшего как УЗБ-76. «Жужжалку» также называют «Радио Судного дня» в связи с версией, что станция может служить частью системы «Мертвая рука» — автоматического запуска ответного ядерного удара в случае уничтожения высшего руководства, командных центров и штабов ядерных сил.