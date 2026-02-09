Алиханов сообщил о планах фармкомпаний России выйти на саудовский рынок
Три российские фармацевтические компании ведут переговоры по поставке и локализации препаратов в Саудовской Аравии, рассказал глава Минпромторга Антон Алиханов сообщает ТАСС.
«Три наших компании уже, собственно говоря, ведут переговоры со своими саудовскими партнерами», — сказал он. По его словам, речь идет не только о регистрации лекарств и прямых поставках из России, но и «вопросах локализации, в частности, инсулинов и других препаратов», сообщил министр.
В 2023 году вице-премьер Александр Новак сообщал, что Россия и Саудовская Аравия ведут сотрудничество в области здравоохранения. Среди главных направлений обсуждалась поставка российских лекарств в арабскую страну и локализация производства российских препаратов на территории королевства. В частности, речь шла об инсулине от компании «Герофарм» и биотехнологических лекарственных препаратах производства «Биокада».
