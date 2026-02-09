 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Минобороны отчиталось об ударе по военному аэродрому на Украине

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Река / ТАСС
Фото: Александр Река / ТАСС

В течение прошедших суток российские военные нанесли удары по украинскому военному аэродрому, а также по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, сообщает Минобороны в ежедневной сводке.

Как утверждает ведомство, их использовали в интересах украинской армии. Также ударам подверглись пункты дислокации военных в 142 районах.

«Нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, объектам топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ», — говорится в сообщении.

Минобороны сообщило об ударе по топливно-энергетическим объектам Украины
Политика
Фото:Алексей Коновалов / ТАСС

Накануне ведомство также отчиталось о нанесении ударов по объектам топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры Украины.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Авторы
Теги
Александра Озерова
Минобороны аэродром Украина авиудары
Курс евро на 7 февраля
EUR ЦБ: 91,05 (+0,76) Инвестиции, 06 фев, 17:18 Курс доллара на 7 февраля
USD ЦБ: 77,05 (+0,5) Инвестиции, 06 фев, 17:18
