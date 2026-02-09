Минобороны отчиталось об ударе по военному аэродрому на Украине

Фото: Александр Река / ТАСС

В течение прошедших суток российские военные нанесли удары по украинскому военному аэродрому, а также по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, сообщает Минобороны в ежедневной сводке.

Как утверждает ведомство, их использовали в интересах украинской армии. Также ударам подверглись пункты дислокации военных в 142 районах.

«Нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, объектам топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ», — говорится в сообщении.

Накануне ведомство также отчиталось о нанесении ударов по объектам топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры Украины.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.