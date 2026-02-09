Обмеление Балтики обнажило затонувшее судно XVII века в Стокгольме

Вид на Сальтшён (Фото: Rosser1954 / CC BY-SA 3.0 / Wikipedia)

Затонувшее судно раннего Нового времени, предположительно, XVII века, стало видно в Стокгольме из-за низкого уровня воды в заливе Сальтшён. Об этом пишет SVT Nyheter.

Корабль появился у острова Кастельхольмен в центре столицы Швеции на прошлой неделе. По словам морского археолога и эксперта по затонувшим кораблям Джима Ханссона, судно пока не удалось идентифицировать. При этом исследователи считают, что корабль использовался в военных действиях и его потопили намеренно.

«Ранее существовала теория, что это датский корабль Grå Ulv, захваченный Швецией в бою, но мы почти уверены, что это не так, поскольку предполагается, что он был потоплен в 1670 году, а мост был построен в 1640 году», — пояснил Ханссон.

Речь идет о мосте между островами Шеппсхольмен и Кастельхольмен в центре Стокгольма. В качестве фундамента переправы использовали обломки кораблей, затонувших в заливе. Сейчас моста на этом месте нет.

По данным Института исследований Балтийского моря им. Лейбница (IOW) в Варнемюнде, уровень воды в Балтийском море опустился на 67 см ниже многолетнего среднего показателя. Это минимальный уровень воды в море с 1886 года. Причиной обмеления являются сильные восточные ветры.