Общество⁠,
Корабль береговой охраны завалился на бок в Петропавловске-Камчатском

Корабль береговой охраны завалился на бок в Петропавловске-Камчатском
Video

Судно береговой охраны завалилось на бок в Петропавловске-Камчатском, видно на кадрах.

Телеканал «41 Регион» сообщил, что инцидент на пирсе в районе СРВ. Как сообщил очевидец, корабль завалился во время его подъема на ремонт. В момент падения судна на борту находились люди.

Авторы
Теги
Софья Полковникова
Петропавловск-Камчатский береговая охрана опрокидывание
