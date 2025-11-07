Корабль береговой охраны завалился на бок в Петропавловске-Камчатском
Судно береговой охраны завалилось на бок в Петропавловске-Камчатском, видно на кадрах.
Телеканал «41 Регион» сообщил, что инцидент на пирсе в районе СРВ. Как сообщил очевидец, корабль завалился во время его подъема на ремонт. В момент падения судна на борту находились люди.
