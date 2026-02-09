В школе в Екатеринбурге на перемене умер девятиклассник

Девятиклассник в школе Екатеринбурга потерял сознание во время перемены, после чего скончался, сообщила региональная прокуратура.

По предварительной информации, ученик вышел в уборную после урока физической культуры. Там он потерял сознание, другие ученики позвали на помощь учителей и медработника.

Бригада скорой помощи, прибывшая на место происшествия, провела реанимационные мероприятия, но спасти мальчика не удалось.

Прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних в учебном заведении.

В декабре 2025 года следственный комитет по Республике Бурятия сообщил об ученике, который умер во время урока в школе села Нижняя Иволга, предварительно потеряв сознание.