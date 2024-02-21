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Общество ,  
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На занятиях в школе в Москве умер третьеклассник

В московской школе третьеклассник умер после потери сознания
Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

В московской школе № 2107 ученик третьего класса потерял сознание, врачи не смогли спасти жизнь ребенка, он умер, сообщила «РИА Новости» директор школы Елена Наумова.

По словам директора, мальчику стало плохо 20 февраля. Когда он шел в кабинет на урок английского языка вместе с учителем, то потерял сознание. В школу вызвали скорую помощь, врачи провели весь комплекс реанимационных мероприятий, но спасти мальчика не удалось, добавила Наумова.

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Фото:Максим Богодвид / РИА Новости

«Проводится проверка. Причина смерти устанавливается. Насильственный характер отсутствует», — сообщил РБК источник в правоохранительных органах.

РБК обратился за комментарием в департамент здравоохранения Москвы.



 

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