Прощание с актрисой Ольгой Чиповской. Фото
В Театре имени Вахтангова проходит церемония прощания с заслуженной артисткой России, актрисой театра и кино Ольгой Чиповской. Его проводят в Большом портретном фойе театра, сообщает ТАСС.
Ольга Чиповская скончалась 4 февраля 2026 года в 67 лет. Причина смерти актрисы неизвестна.
Ольга Чиповская родилась в 1958 году. Она окончила Щукинское училище в 1980 году. После этого она сразу вошла в труппу Театра имени Вахтангова, где служила всю жизнь.
За долгую карьеру сыграла множество ярких ролей на вахтанговской сцене, от Соланж в «Лете в Ноане» в дебюте до Марии Ахросимовой в «Войне и мире» и Долли де Фриз в «Театре» в последние годы. Также снималась в кино («Смотрины», «Затишье», «Елки 3» и др.). В 2021 году она была удостоена государственной награды — медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
