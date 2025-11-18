 Перейти к основному контенту
Инвалид в Тульской области добился признания себя живым по суду

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Прокуратура Центрального района Тулы добилась, чтобы инвалида II группы по его обращению признали живым в суде. В 2022 году его ошибочно признали мертвым, сообщает пресс-служба ведомства.

В декабре 2022 года местный отдел ЗАГС на основании справки о смерти жителя Кимовска зарегистрировал его гибель и выдал его родственникам свидетельство о смерти. Родные ошиблись при опознании трупа. Впоследствии выяснилось, что все это время мнимый покойник находился на лечении. После он обратился в прокуратуру с просьбой опровергнуть данные о его смерти. Суд удовлетворил требования прокуратуры и аннулировал запись акта.

Подобная ситуация произошла в августе с жителем Санкт-Петербурга Игорем Байковым. После визита в поликлинику он выяснил, что уже два месяца числится умершим. Позже он не смог получить социальные выплаты, а банк заблокировал доступ к его счетам. В ЗАГСе Байкову выдали свидетельство о его смерти.

В ситуацию вмешались прокуратура и Следственный комитет. Выяснилось, что несколько лет назад у Игоря Байкова украли паспорт. Хотя мужчина оформил новый документ, украденным всё это время пользовался другой человек. Именно он скончался, и его смерть ошибочно оформили на настоящего владельца паспорта.

По данным адвоката Байкова, следствие изъяло документы в морге и назначило экспертизу для установления личности умершего, проживавшего по украденному паспорту.

