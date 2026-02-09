 Перейти к основному контенту
Лавров описал путь США от «хорошего» Анкориджа до санкций и танкеров

Лавров: Россия и США должны были перейти к широкомасштабному сотрудничеству
Владимир Путин и Дональд Трамп&nbsp;
Владимир Путин и Дональд Трамп  (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Россия и США после саммита в Анкоридже минувшим летом должны были бы перейти к широкому сотрудничеству, но на практике все произошло наоборот, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью TV BRICS.

Дипломат подчеркнул, что Москве была важна позиция США, поэтому их предложение было принято и подразумевало налаживание взаимодействия: «если подходить «по-мужски», то они предложили — мы согласились» и проблема должна быть решена.

Однако, напомнил Лавров, вскоре после «хорошей встречи» президентов Дональа Трампа и Владимира Путина на Аляске США ввели новые санкции.

Лавров заявил, что США теперь не готовы к своим предложениям по Украине
Политика
Сергей Лавров

«Пока на практике все выглядит наоборот: вводятся новые санкции, устраивается «война» против танкеров в открытом море в нарушение Конвенции ООН по морскому праву. Индии и другим нашим партнерам пытаются запретить покупать дешевые, доступные российские энергоносители (Европе давно уже запретили) и заставляют покупать втридорога американский сжиженный природный газ», — сказал Лавров.

Российский министр также заявил об отказе США от «принципов Анкориджа» в переговорах по Украине.

Ранее Лавров заявил, что мирное урегулирование на Украине могло быть уже оформлено, если бы Москва и Вашингтон обнародовали изначальные результаты переговоров в Анкоридже. Однако, отметил Лавров, после того, как Россия поддержала американскую инициативу, вмешалась Европа. «И вот они до сих пор ее «переделывают». Когда к нам заглядывают американские коллеги, чувствуется, что они хотят еще каких-то уступок с нашей стороны», — отметил министр.

Москва неоднократно отмечала, что территориальный вопрос является частью «формулы Анкориджа» и имеет принципиальное значение.

Читайте РБК в Telegram.

