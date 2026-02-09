Сельдь, скумбрия и треска возглавили рейтинг подешевевших в опте рыб

«Нацрыбресурс»: сильнее всего за 2025 год подешевели сельдь, скумбрия и треска

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

По итогам прошлого года сельдь стала самой подешевевшей рыбой в оптовом сегменте, следует из отчета государственного унитарного предприятия «Национальные рыбные ресурсы».

По данным организации, атлантическая сельдь подешевела на 32–34,9% — до 138–140 руб. за килограмм в зависимости от округа, тихоокеанская — на 30%, до 105 руб. за килограмм.

В топ подешевевших видов рыбы также вошли атлантическая скумбрия, цена которой снизилась на 12,9% — до 270 руб./кг, и атлантическая треска — на 8,4%, до 490 руб./кг.

Как заявил президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев, этот рейтинг ярко демонстрирует, насколько сложным является ценообразование на рыбную продукцию в России.

«Вылов в Северном рыбохозяйственном бассейне снижается, но, тем не менее, цены и на сельдь, и на скумбрию, и на треску на внутреннем рынке в прошлом году не росли. Одновременно с этим вылов тихоокеанской сельди второй год бьет рекорды, но в 2024 году не привел к сиюминутному снижению цены. Отложенный эффект проявился только в прошлом году: цена снизилась на 30%», — говорится в сообщении.