 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Сельдь, скумбрия и треска возглавили рейтинг подешевевших в опте рыб

«Нацрыбресурс»: сильнее всего за 2025 год подешевели сельдь, скумбрия и треска
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

По итогам прошлого года сельдь стала самой подешевевшей рыбой в оптовом сегменте, следует из отчета государственного унитарного предприятия «Национальные рыбные ресурсы».

По данным организации, атлантическая сельдь подешевела на 32–34,9% — до 138–140 руб. за килограмм в зависимости от округа, тихоокеанская — на 30%, до 105 руб. за килограмм.

В топ подешевевших видов рыбы также вошли атлантическая скумбрия, цена которой снизилась на 12,9% — до 270 руб./кг, и атлантическая треска — на 8,4%, до 490 руб./кг.

В Росстате раскрыли, что подорожало и подешевело за 2025 год
Экономика
Фото:Андрей Любимов / РБК

Как заявил президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев, этот рейтинг ярко демонстрирует, насколько сложным является ценообразование на рыбную продукцию в России.

«Вылов в Северном рыбохозяйственном бассейне снижается, но, тем не менее, цены и на сельдь, и на скумбрию, и на треску на внутреннем рынке в прошлом году не росли. Одновременно с этим вылов тихоокеанской сельди второй год бьет рекорды, но в 2024 году не привел к сиюминутному снижению цены. Отложенный эффект проявился только в прошлом году: цена снизилась на 30%», — говорится в сообщении.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Маск пообещал оплатить адвокатов тем, кто расскажет правду об Эпштейне

Politico сообщило о переломной неделе кризисной дипломатии в Европе

Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026

Куба предупредила об отсутствии топлива для авиакомпаний на месяц. Подробности

FT: в январе пусковые установки Patriot у ВСУ были пустыми из-за дефицита ракет

Bloomberg: Стармер может уйти в отставку в течение недели

Авторы
Теги
Александра Озерова
рыба треска цены оптовые цены
Материалы по теме
Турагенты сообщили о росте нового дешевого способа отдохнуть на Мальдивах
Экономика
В Росстате раскрыли, что подорожало и подешевело за 2025 год
Экономика
Какие высокооплачиваемые профессии ИИ «удешевит» в первую очередь
Образование
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 февраля
EUR ЦБ: 91,05 (+0,76) Инвестиции, 06 фев, 17:18 Курс доллара на 7 февраля
USD ЦБ: 77,05 (+0,5) Инвестиции, 06 фев, 17:18
В школе в Екатеринбурге на перемене умер девятиклассник Общество, 11:51
8 типов клиентов в продажах: как с ними работать, чтобы добиваться своего Образование, 11:50
«Самолет» исключил неуплату купонов по облигациям после запроса поддержки Бизнес, 11:44
В Москве на кадастровый учет поставили 260 новых многоэтажек за год Недвижимость, 11:44
Гендиректор «Альпины» рассказал, что читает молодежь
РАДИО
 Общество, 11:38
Фальков заявил о недостаточно эффективной системе высшего образования Общество, 11:35
В ДТП с рейсовым автобусом в Москве пострадали восемь человек Общество, 11:28
Читайте РБК без рекламных баннеров
только с Подпиской на РБК
Скрыть баннеры
Обвал сложности майнинга стал сильнейшим с его запрета 2021 года в Китае Крипто, 11:25
Что такое IPO и зачем компании выходить на Московскую биржу #всенабиржу!, 11:23
РСТ заявил о тысячах россиян на оставшейся без авиатоплива Кубе Экономика, 11:23
Прощание с актрисой Ольгой Чиповской. Фото Общество, 11:20
В Европе призвали срочно снизить зависимость от Visa и Mastercard Финансы, 11:18
На Крымском мосту остановили движение Политика, 11:13
Прокуратура потребовала завести дело против Семена Слепакова Общество, 11:13