Число освобожденных в Венесуэле политзаключенных превысило 400 человек

Фото: Juan Carlos Hernandez / Reuters

В воскресенье, 8 февраля, власти Венесуэлы освободили около 35 политических заключенных, сообщает Reuters со ссылкой на правозащитную организацию Foro Penal.

Среди освобожденных — оппозиционные политики Хуан Пабло Гуанипа, Фредди Суперлано, а также адвокат Перкинс Роча.

По данным Foro Penal, по состоянию на 5 февраля власти освободили 383 заключенных, обвиненных по политическому мотиву.

Процесс освобождения политзаключенных начался в январе после похищения президента страны Николаса Мадуро американскими военными. Правительство республики назвало этот шаг жестом, направленным на достижение мира.

6 февраля Национальная ассамблея Венесуэлы единогласно поддержала законопроект о всеобщей амнистии, которой подлежат лица, обвиненные в измене, терроризме и подстрекательстве к ненависти и мятежу, а также приговоренные к тюремным срокам за сообщения в социальных сетях или мессенджерах. Как пишет AFP, именно эти обвинения предъявляли политическим заключенным.