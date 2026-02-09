Число освобожденных в Венесуэле политзаключенных превысило 400 человек
В воскресенье, 8 февраля, власти Венесуэлы освободили около 35 политических заключенных, сообщает Reuters со ссылкой на правозащитную организацию Foro Penal.
Среди освобожденных — оппозиционные политики Хуан Пабло Гуанипа, Фредди Суперлано, а также адвокат Перкинс Роча.
По данным Foro Penal, по состоянию на 5 февраля власти освободили 383 заключенных, обвиненных по политическому мотиву.
Процесс освобождения политзаключенных начался в январе после похищения президента страны Николаса Мадуро американскими военными. Правительство республики назвало этот шаг жестом, направленным на достижение мира.
6 февраля Национальная ассамблея Венесуэлы единогласно поддержала законопроект о всеобщей амнистии, которой подлежат лица, обвиненные в измене, терроризме и подстрекательстве к ненависти и мятежу, а также приговоренные к тюремным срокам за сообщения в социальных сетях или мессенджерах. Как пишет AFP, именно эти обвинения предъявляли политическим заключенным.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026
Комику Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет
Politico: у администрации Трампа большие планы на Олимпиаду-2026
Визовые центры Японии в Москве и Петербурге начали запись на подачу документов
Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил Украины
Рубио: США будут вести переговоры с позиции силы по новому договору о ракетах