Общество⁠,
0

В Праге женщина принесла в полицейский участок противотанковую ракету

Жительница Праги принесла в местное отделение полиции 76-миллиметровую противотанковую ракету, чтобы сдать ее в рамках оружейной амнистии. Правоохранители эвакуировали людей из здания, сообщила пресс-служба управления полиции Чешской Республики.

Инцидент произошел 3 февраля. Женщина пришла в участок и ждала полицейского в зале ожиданий. Когда к ней подошел офицер, она достала из сумки противотанковую ракету P6. По словам женщины, боеприпас она нашла в доме своего сына и решила сдать его властям в рамках оружейной амнистии, не подозревая о рисках.

Полицейский немедленно вызвал саперов и вместе с коллегами эвакуировал людей из здания. Специалист по обезвреживанию бомб установил, что ракета была неактивной.

Житель Чехии по оружейной амнистии передал властям розовый танк Т-34
Общество
Фото:PolicieCZ / Twitter

Чешская полиция призывала граждан соблюдать правила безопасности при обнаружении любых боеприпасов, взрывчатки или подозрительных предметов. «Ни при каких обстоятельствах не трогайте такие находки, оставьте их на месте и немедленно звоните по номеру 158! Пожалуйста, не приносите их в полицию! Наибольшая опасность возникает именно при транспортировке», — отметили в ведомстве. Специалисты объяснили, что только сапер на месте может определить степень опасности объекта и принять решение о его уничтожении или безопасной транспортировке.

В управлении полиции отметили, что рамках оружейной амнистии с начала года жители Праги сдали 83 вооружения.

В 2021 году житель Чехии уведомил полицию об имеющемся у него танке Т-34 розового цвета и самоходной артиллерийской установке СУ-100. Специалисты осмотрели танк и самоходку, после чего сделали вывод о невозможности стрелять из них. Однако технику признали недостаточно безопасной и перевела ее в разряд «запрещенного вооружения».

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Анастасия Карева
Чехия Прага полиция ракета оружие
