В Праге женщина принесла в полицейский участок противотанковую ракету

Жительница Праги принесла в местное отделение полиции 76-миллиметровую противотанковую ракету, чтобы сдать ее в рамках оружейной амнистии. Правоохранители эвакуировали людей из здания, сообщила пресс-служба управления полиции Чешской Республики.

Инцидент произошел 3 февраля. Женщина пришла в участок и ждала полицейского в зале ожиданий. Когда к ней подошел офицер, она достала из сумки противотанковую ракету P6. По словам женщины, боеприпас она нашла в доме своего сына и решила сдать его властям в рамках оружейной амнистии, не подозревая о рисках.

Полицейский немедленно вызвал саперов и вместе с коллегами эвакуировал людей из здания. Специалист по обезвреживанию бомб установил, что ракета была неактивной.

Чешская полиция призывала граждан соблюдать правила безопасности при обнаружении любых боеприпасов, взрывчатки или подозрительных предметов. «Ни при каких обстоятельствах не трогайте такие находки, оставьте их на месте и немедленно звоните по номеру 158! Пожалуйста, не приносите их в полицию! Наибольшая опасность возникает именно при транспортировке», — отметили в ведомстве. Специалисты объяснили, что только сапер на месте может определить степень опасности объекта и принять решение о его уничтожении или безопасной транспортировке.

В управлении полиции отметили, что рамках оружейной амнистии с начала года жители Праги сдали 83 вооружения.

В 2021 году житель Чехии уведомил полицию об имеющемся у него танке Т-34 розового цвета и самоходной артиллерийской установке СУ-100. Специалисты осмотрели танк и самоходку, после чего сделали вывод о невозможности стрелять из них. Однако технику признали недостаточно безопасной и перевела ее в разряд «запрещенного вооружения».