 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес⁠,
0

Туроператоры назвали страну, куда стали активнее ездить россияне

В 2025 году россияне совершили за границу 13,4 млн поездок, следует из статистики пограничной службы ФСБ. Одним из популярных направлений стал Вьетнам. Страна заняла девятое место в рейтинге, сообщили в пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).

Турция остается лидером среди популярных направлений для отдыха россиян. Однако рост составил всего 2,9%. «Умеренный рост Турции логичен для зрелого направления с высокой базой: он обеспечен полетными программами турецких авиакомпаний и открытием новых городов вылета», — объяснил соруководитель комитета РСТ по выездному туризму, генеральный директор компании Fun&Sun Владимир Рубцов.

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) заняли второе место в рейтинге, обогнав Египет, который сместился на третью строчку.

Китай удерживает четвертую позицию (рост 33,6%). Член правления РСТ, генеральный директор компании Space Travel Артур Мурадян считает, что значительный вклад в рост турпотока внесли жители Дальнего Востока, проживающие в приграничных регионах.

Вьетнам стал одним из популярных направлений среди российских туристов, заняв девятое место в рейтинге. За 2025 год турпоток в страну вырос на 834%, отмечает пресс-служба РСТ. Руководитель PR-отдела компании ITM group Андрей Подколзин считает, что основными причинами роста стали невысокие цены на авиабилеты и проживание во Вьетнаме, а также запуск прямых рейсов. По его словам, у россиян вырос интерес к экзотике, в том числе к странам Юго-Восточной Азии.

В топ-10 популярных направлений также вошли Таиланд, Абхазия, Армения, Грузия и Узбекистан. Однако Таиланд показал отрицательную динамику (-5,3%).

Мурадян пояснил, что важными факторами роста туристического потока в 2025 году стали расширение перевозки, постепенное снижение ее стоимости и укрепившийся рубль.

Материал дополняется

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026

Комику Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет

Politico: у администрации Трампа большие планы на Олимпиаду-2026

Визовые центры Японии в Москве и Петербурге начали запись на подачу документов

Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил Украины

Рубио: США будут вести переговоры с позиции силы по новому договору о ракетах

Авторы
Теги
Елена Сухорукова Елена Сухорукова, Анастасия Карева
выезд за границу статистика туризм поездки российские туристы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 февраля
EUR ЦБ: 91,05 (+0,76) Инвестиции, 06 фев, 17:18 Курс доллара на 7 февраля
USD ЦБ: 77,05 (+0,5) Инвестиции, 06 фев, 17:18
Американские фигуристы стали чемпионами Олимпиады в командном турнире Спорт, 00:51
Туроператоры назвали страну, куда стали активнее ездить россияне Бизнес, 00:32
РСТ рассказал, откуда в Россию стали чаще ездить туристы Экономика, 00:16
Правящая партия Японии восстановила контроль в нижней палате парламента Политика, 00:07
Ниже, чем кажется: по каким ставкам заемщики брали рыночную ипотеку Недвижимость, 00:00
Аналитики предсказали первую паузу в цикле снижения ключевой ставкиПодписка на РБК, 00:00
Аэропорт Волгограда приостановил полеты Политика, 08 фев, 23:47
Читайте РБК без рекламных баннеров
только с Подпиской на РБК
Скрыть баннеры
На серой ветке метро Москвы увеличили интервалы из-за человека на путях Общество, 08 фев, 23:47
Сийярто назвал лидеров ЕС «няньками» во время поездки Зеленского в США Политика, 08 фев, 23:23
Times узнала о планах Лондона продавать нефть с захваченных танкеров Политика, 08 фев, 23:07
В Турции оштрафовали заведение за включение в счет платы за сервис Бизнес, 08 фев, 22:42
AFP рассказало о попавших в бюрократический тупик домах России в Берлине Политика, 08 фев, 22:19
«Манчестер Сити» вырвал победу у «Ливерпуля» на 93-й минуте Спорт, 08 фев, 22:07
РСТ заявил, что иск ГП к «Сирена-Трэвел» не повлияет на бронирования Бизнес, 08 фев, 22:05