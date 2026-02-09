Туроператоры назвали страну, куда стали активнее ездить россияне

В 2025 году россияне совершили за границу 13,4 млн поездок, следует из статистики пограничной службы ФСБ. Одним из популярных направлений стал Вьетнам. Страна заняла девятое место в рейтинге, сообщили в пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).

Турция остается лидером среди популярных направлений для отдыха россиян. Однако рост составил всего 2,9%. «Умеренный рост Турции логичен для зрелого направления с высокой базой: он обеспечен полетными программами турецких авиакомпаний и открытием новых городов вылета», — объяснил соруководитель комитета РСТ по выездному туризму, генеральный директор компании Fun&Sun Владимир Рубцов.

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) заняли второе место в рейтинге, обогнав Египет, который сместился на третью строчку.

Китай удерживает четвертую позицию (рост 33,6%). Член правления РСТ, генеральный директор компании Space Travel Артур Мурадян считает, что значительный вклад в рост турпотока внесли жители Дальнего Востока, проживающие в приграничных регионах.

Вьетнам стал одним из популярных направлений среди российских туристов, заняв девятое место в рейтинге. За 2025 год турпоток в страну вырос на 834%, отмечает пресс-служба РСТ. Руководитель PR-отдела компании ITM group Андрей Подколзин считает, что основными причинами роста стали невысокие цены на авиабилеты и проживание во Вьетнаме, а также запуск прямых рейсов. По его словам, у россиян вырос интерес к экзотике, в том числе к странам Юго-Восточной Азии.

В топ-10 популярных направлений также вошли Таиланд, Абхазия, Армения, Грузия и Узбекистан. Однако Таиланд показал отрицательную динамику (-5,3%).

Мурадян пояснил, что важными факторами роста туристического потока в 2025 году стали расширение перевозки, постепенное снижение ее стоимости и укрепившийся рубль.

Материал дополняется