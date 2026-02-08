На серой ветке метро Москвы увеличили интервалы из-за человека на путях
На южном участке Серпуховско-Тимирязевской (серой) линии столичного метрополитена временно увеличили интервалы движения из-за человека на путях, сообщает дептранс Москвы в телеграм-канале.
Спустя семь минут после публикации ведомство объявило, что движение на серой линии «вводится в график». В 0:05 мск движение на участке восстановили.
Вечером 8 января из-за человека на путях на юго-западном участке Солнцевской линии (8А) были увеличены интервалы движения поездов.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026
Комику Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет
Politico: у администрации Трампа большие планы на Олимпиаду-2026
Визовые центры Японии в Москве и Петербурге начали запись на подачу документов
Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил Украины
Рубио: США будут вести переговоры с позиции силы по новому договору о ракетах