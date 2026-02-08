На серой ветке метро Москвы увеличили интервалы из-за человека на путях

На южном участке Серпуховско-Тимирязевской (серой) линии столичного метрополитена временно увеличили интервалы движения из-за человека на путях, сообщает дептранс Москвы в телеграм-канале.

Спустя семь минут после публикации ведомство объявило, что движение на серой линии «вводится в график». В 0:05 мск движение на участке восстановили.

Вечером 8 января из-за человека на путях на юго-западном участке Солнцевской линии (8А) были увеличены интервалы движения поездов.