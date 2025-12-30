Человек упал на пути на Сокольнической ветке метро Москвы

Фото: АГН Москва

Московский метрополитен временно увеличил интервалы движения поездов на Сокольнической ветке из-за человека на путях, сообщает Дептранс столицы.

«На юго-западном участке Сокольнической линии (1) временно увеличены интервалы движения из-за человека на пути», — говорится в сообщении. Подробности того, как человек попал на пути, не приводятся.

В оперативных службах сообщили ТАСС, что инцидент произошел на станции «Юго-Западная». Человек упал под прибывающий поезд случайно. Пассажир жив, его достали.

Спустя полчаса движение возобновили.