РСТ заявил, что иск ГП к «Сирена-Трэвел» не повлияет на бронирования

РСТ: иск Генпрокуратуры к «Сирена-Трэвел» не скажется на бронировании билетов

Фото: Игорь Акимов / Shutterstock

Иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества компании «Сирена-Трэвел» — оператора системы бронирования Leonardo — не повлияет на бронирование и продажи авиабилетов. Об этом РБК заявил руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии (РСТ) Артур Абдюханов.

«Агенты, авиакомпании и сайты бронирования не ожидают перебоев в процессе бронирования. <...> Изменения не повлияют на бронирование и продажи авиационных перевозок», — сказал Абдюханов.

Он отметил, что агентские сети работают в различных каналах продаж и бронирования.

«Мы уверены, что обновленная система управления проектами будет функционировать в штатном режиме, однако уже под государственным управлением», — заключил глава пресс-службы РСТ.

Как сообщили РБК два источника в Генпрокуратуре, ведомство потребовало изъять активы Leonardo и аэропортовой системы регистрации пассажиров и багажа Astra. Как сказано в иске, «Сирена-Трэвел» была приобретена коррупционным путем и находится под криминальным влиянием и иностранным контролем.

Прокуратура установила, что это произошло после преднамеренного банкротства государственного предприятия «Главное агентство воздушных сообщений гражданской авиации», продававшего билеты через сеть «Сирена», в 2003 году. Там полагают, что экс-гендиректор «Внуковских авиалиний» Татевос Суринов, депутат Госдумы Рифат Шайхутдинов (фракция ЛДПР) и Ибрагим Сулейманов вступили в сговор с главой Федеральной службы по делам о несостоятельности и финансовому оздоровлению Георгием Талем для захвата предприятия.

В итоге Шайхутдинов был назначен руководителем Главного агентства воздушных сообщений. После этого имущество организации перевели в подконтрольные коммерческие структуры, а само агентство позднее ликвидировали в рамках процедуры банкротства.