Новый российский боеприпас «Рус-ПЭ» испытали в зоне спецоперации
Новая переносная разведывательно-ударная система с управляемыми боеприпасами «Рус-ПЭ» прошла апробацию в зоне специальной операции. Об этом ТАСС сообщил представитель концерна «Калашников» на выставке World Defence Show 2026 в Эр-Рияде.
«Концерн «Калашников» осуществляет мировую премьеру барражирующего боеприпаса «Рус-ПЭ» на выставке World Defence Show. Работа по созданию этого изделия велась несколько лет, оно уже прошло апробацию на линии боевого соприкосновения», — сказал представитель концерна.
«Рус-ПЭ» представляет собой носитель с икс-образной схемой крепления аэродинамических поверхностей, который снабжен боевой частью, аппаратурой управления и головкой самонаведения. Боеприпас запускают из носимого транспортно-пускового контейнера путем пневматического старта. Система может обнаруживать и идентифицировать стационарные и движущиеся цели при помощи технологий искусственного интеллекта. Продолжительность полета боеприпаса достигает 30 минут, а его крейсерская скорость — 140 км/ч.
Он подчеркнул, что «Рус-ПЭ» является первым переносным боеприпасом, сделанными в России. Для его перемещения и использования не нужны дополнительная техника и инфраструктура — все это может сделать один боец.
«После обнаружения цели боец устанавливает пусковую установку и пускает боеприпаc», — пояснил собеседник агентства.
Представитель «Калашникова» подчеркнул, что концерн планирует в скором времени запустить серийное производство боеприпаса.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026
Комику Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет
Politico: у администрации Трампа большие планы на Олимпиаду-2026
Визовые центры Японии в Москве и Петербурге начали запись на подачу документов
Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил Украины
Рубио: США будут вести переговоры с позиции силы по новому договору о ракетах