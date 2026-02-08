 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Новый российский боеприпас «Рус-ПЭ» испытали в зоне спецоперации

«Калашников» опробовал новый боеприпас «Рус-ПЭ» в зоне спецоперации
Сюжет
Военная операция на Украине
Боеприпас &laquo;Рус-ПЭ&raquo;
Боеприпас «Рус-ПЭ» (Фото: Концерн «Калашников» / Telegram)

Новая переносная разведывательно-ударная система с управляемыми боеприпасами «Рус-ПЭ» прошла апробацию в зоне специальной операции. Об этом ТАСС сообщил представитель концерна «Калашников» на выставке World Defence Show 2026 в Эр-Рияде.

«Концерн «Калашников» осуществляет мировую премьеру барражирующего боеприпаса «Рус-ПЭ» на выставке World Defence Show. Работа по созданию этого изделия велась несколько лет, оно уже прошло апробацию на линии боевого соприкосновения», — сказал представитель концерна.

«Рус-ПЭ» представляет собой носитель с икс-образной схемой крепления аэродинамических поверхностей, который снабжен боевой частью, аппаратурой управления и головкой самонаведения. Боеприпас запускают из носимого транспортно-пускового контейнера путем пневматического старта. Система может обнаруживать и идентифицировать стационарные и движущиеся цели при помощи технологий искусственного интеллекта. Продолжительность полета боеприпаса достигает 30 минут, а его крейсерская скорость — 140 км/ч.

«Калашников» отгрузил заказчику партию укороченных автоматов АК-15К
Политика
Фото:kalashnikovnews / Telegram

Он подчеркнул, что «Рус-ПЭ» является первым переносным боеприпасом, сделанными в России. Для его перемещения и использования не нужны дополнительная техника и инфраструктура — все это может сделать один боец.

«После обнаружения цели боец устанавливает пусковую установку и пускает боеприпаc», — пояснил собеседник агентства.

Представитель «Калашникова» подчеркнул, что концерн планирует в скором времени запустить серийное производство боеприпаса.

Теги
Анастасия Луценко
«Калашников» Россия боеприпасы Эр-Рияд Саудовская Аравия
