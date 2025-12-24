 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

«Калашников» отгрузил заказчику партию укороченных автоматов АК-15К

Концерн «Калашников» отгрузил заказчику партию укороченных автоматов АК-15К
Фото: kalashnikovnews / Telegram
Фото: kalashnikovnews / Telegram

Концерн «Калашников» отгрузил заказчику укороченные автоматы АК-15К калибра 7,62 мм в рамках контракта 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Изделия выполнены в расцветке «мультикам», которую концерн начал применять в производстве стрелкового оружия в 2025 году для повышения маскировки личного состава и вооружения в различных условиях боевых действий.

Автомат разработан под патрон 7,62×39 мм. В частности, использует патроны образца 1943 года со стальным сердечником и трассирующие боеприпасы. Вместимость магазина составляет 30 патронов, масса без магазина и принадлежностей — не более 3,4 кг, длина ствола — около 290 мм.

АК-15К был впервые представлен в феврале 2025 года на международной выставке вооружений IDEX в Абу-Даби.

«Калашников» представил новые автоматы АК-15К и АК-15СК и пулемет РПЛ-7
Политика
Фото:kalashnikovgroup.ru

Ранее главный конструктор концерна Сергей Уржумцев сообщал, что автоматы АК-15К и АК-15СК являются модернизированными версиями АК-12. Он также отмечал, что Минобороны России сформировало госконтракт на поставку этих образцов под патрон 7,62×39 мм.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Суд арестовал имущество Анатолия Чубайса

Минпросвещения введет профильный вступительный экзамен для педвузов

Дмитрий Козак предложил проект реформ и амнистии

Reuters: США попытаются захватить еще один нефтяной танкер из Венесуэлы

Банки спрогнозировали всплеск числа отказов в автокредитах

Пентагон счел США все более уязвимыми на фоне военной мощи Китая
Авторы
Теги
Антонина Сергеева
«Калашников» концерн «Калашников» автоматы оружие поставки оружия
Материалы по теме
«Калашников» начал выпуск опытной партии нового автомата калибра 5,45 мм
Общество
«Калашников» объявил о запуске производства дронов от «народного ВПК»
Технологии и медиа
«Калашников» представил новые автоматы АК-15К и АК-15СК и пулемет РПЛ-7
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 24 декабря
EUR ЦБ: 92,81 (-0,05) Инвестиции, 23 дек, 17:46 Курс доллара на 24 декабря
USD ЦБ: 78,59 (-0,73) Инвестиции, 23 дек, 17:46
Путин продлил срок продажи доли Exxon в «Сахалин-1» Бизнес, 16:54
Собянин анонсировал тестирование беспилотных составов в метро Москвы Город, 16:45
Собянин сообщил о шестом дроне, сбитом на подлете к Москве за сутки Политика, 16:43
Суд вдвое снизил срок наказания экс-главе банка БКФ Миримской Политика, 16:38
Путин объяснил, почему мораторий на штрафы застройщикам не продлят Недвижимость, 16:38
ФСБ заявила о предотвращении взрыва на объекте «Транснефти» Политика, 16:36
Собиравшийся выступить на «Тур де Ски» лыжник Волков вернулся в Россию Спорт, 16:26
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Папа римский Лев XIV призвал к 24-часовому перемирию на Украине Политика, 16:21
Военная операция на Украине. Главное Политика, 16:21
Кремль объяснил, почему встреча Путина с бизнесменами будет закрытой Бизнес, 16:19
Совфед рекомендовал МИДу восстанавливать отношения России с США Политика, 16:18
Собянин заявил о дефиците 500 тыс. работников в Москве Город, 16:16
Совфед одобрил упрощение получения лицензий на продажу алкоголя Вино, 16:14
Плющенко заявил, что тратил ₽5 млн в год на Костылеву Спорт, 16:10