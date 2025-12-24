«Калашников» отгрузил заказчику партию укороченных автоматов АК-15К

Фото: kalashnikovnews / Telegram

Концерн «Калашников» отгрузил заказчику укороченные автоматы АК-15К калибра 7,62 мм в рамках контракта 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Изделия выполнены в расцветке «мультикам», которую концерн начал применять в производстве стрелкового оружия в 2025 году для повышения маскировки личного состава и вооружения в различных условиях боевых действий.

Автомат разработан под патрон 7,62×39 мм. В частности, использует патроны образца 1943 года со стальным сердечником и трассирующие боеприпасы. Вместимость магазина составляет 30 патронов, масса без магазина и принадлежностей — не более 3,4 кг, длина ствола — около 290 мм.

АК-15К был впервые представлен в феврале 2025 года на международной выставке вооружений IDEX в Абу-Даби.

Ранее главный конструктор концерна Сергей Уржумцев сообщал, что автоматы АК-15К и АК-15СК являются модернизированными версиями АК-12. Он также отмечал, что Минобороны России сформировало госконтракт на поставку этих образцов под патрон 7,62×39 мм.