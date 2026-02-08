 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Правящая партия Японии одержала победу на парламентских выборах

Фото: Manami Yamada / Reuters
Фото: Manami Yamada / Reuters

Правящая Либерально-демократическая партия Японии по итогам досрочных выборов в палату представителей получила 224 мест из 465 (289 — по одномандатным округам и 176 — по пропорциональной системе), следует из ранних результатов голосования, опубликованных газетой «Йомиури».

Коалиционный партнер «Общество обновления Японии» может предварительно рассчитывать на 20 мест. Вместе они могут преодолеть порог в две трети голосов, необходимых для преодоления вето верхней палаты и инициирования поправок в Конституцию.

Порядка 163 мандатов еще не распределены, и газета прогнозирует, что правящая партия может рассчитывать на 304–332 места и тем самым может обеспечить себе индивидуальное большинство, впервые за более чем год восстановив единоличный контроль над наиболее влиятельной палатой парламента.

Согласно данным экзитполов и анализу NHK, правящая коалиция, как ожидается, может получить от 302 до 366 мест.

8 февраля в Японии прошли уже вторые за полтора года досрочные парламентские выборы. Они были объявлены 19 января по инициативе Такаити, которая заявляла, что голосование должно стать косвенными выборами главы правительства и обеспечить ей мандат на осуществление политических преобразований.

Зачем премьер Японии поставила на карту свою карьеру
Политика
Санаэ Такаити

В частности, политик называла своим приоритетом пересмотр документов в сфере национальной безопасности, усиление оборонной политики и создание национального разведуправления.

Внеочередные выборы были назначены менее через три месяца, после того как Такаити возглавила кабинет.

На момент роспуска парламента ЛДПЯ располагала 196 мандатами и управляла страной в коалиции с «Обществом обновления Японии» (34 мандата) и тремя беспартийными депутатами. Получение индивидуального большинства расширяет институциональные возможности правительства. ЛДПЯ получает право единолично назначать председателей парламентских комитетов и ускорять прохождение законопроектов.

Такаити возглавила ЛДПЯ в октябре 2025 года, после череды скандалов, присвоением партийными фракциями пожертвований и связями с тоталитарный сектой Церковь объединения. В октябре 2024 года предшественник Такаити, Сигэру Исиба, созвал внеочередные выборы в палату представителей в надежде выправить ситуацию. Однако ЛДПЯ и ее коалиционный партнер «Комэйто» потерпели поражение, впервые с 2012 года утратив большинство в нижней палате. В июле 2025-го правящая коалиция потеряла большинство и в верхней палате парламента — впервые с 1999 года.

В сентябре Исиба подал в отставку. Еще до утверждения назначения Такаити премьером «Комэйто» объявила о выходе из правящей коалиции, а позже объединилась с Конституционно-демократической партией (КДП), принципиальным оппонентом ЛДПЯ, в «Центристский реформаторский альянс». Такаити же заключила новое коалиционное соглашение с «Обществом обновления Японии».

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Валентина Шварцман Валентина Шварцман, Анастасия Лежепекова
Япония парламентские выборы Санаэ Такаити
