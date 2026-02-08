 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В офисе далай-ламы XIV заявили, что он не встречался с Эпштейном

Далай-лама XIV
Далай-лама XIV (Фото: Elke Scholiers / Getty Images)

Далай-лама XIV и его представители никогда не встречались с финансистом Джеффри Эпштейном. Об этом написала пресс-служба духовного лидера буддистов.

«В некоторых недавних сообщениях СМИ и постах в социальных сетях, касающихся дела Эпштейна, предпринимаются попытки связать его святейшество далай-ламу с Джеффри Эпштейном», — сказано в сообщении.

«Взгляни на свое нижнее белье». Как Эпштейн вмешивался в политику в Азии
Политика
Джеффри Эпштейн

CGTN писал, что имя далай-ламы встречается в файлах Эпштейна не менее 168 раз. Так, в одном электронном письме, датированном октябрем 2012 года, неназванный отправитель пишет, что хочет посетить мероприятие, на которое «приезжает далай-лама».

Финансист Джеффри Эпштейн признал вину в организации проституции в 2008 году и был осужден за изнасилование несовершеннолетней. Летом 2019 года он был повторно задержан в США и обвинен в торговле девушками, в том числе 14-летними, и в склонении их к проституции. В августе того же года 66-летний миллиардер покончил с собой в тюрьме, не дождавшись суда. Его подругу и сообщницу, подданную Великобритании Гислейн Максвелл, приговорили к 20 годам лишения свободы за пособничество в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации.

30 января Минюст США опубликовал дополнительно 3 млн страниц документов, а также более 2 тыс. видеороликов и 180 тыс. снимков по делу Эпштейна.

Тибетские буддисты верят, что после физической смерти далай-лама перерождается в новом теле, сохраняя духовную преемственность. Этот институт, существующий с 1587 года, насчитывает уже 14 перерождений. Далай-лама XIII умер в Лхасе в 1933 году. Нынешний духовный лидер Тибета, получивший при рождении в 1935 году имя Лхамо Дхондруп, был признан реинкарнацией в 1937 году и официально вступил в должность в 1940 году.

После подавления китайскими войсками восстания в Лхасе в 1959 году он был вынужден покинуть Тибет и с тех пор проживает в индийском городе Дхарамсала, где до 2011 года возглавлял правительство Тибета в изгнании.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026

Комику Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет

Politico: у администрации Трампа большие планы на Олимпиаду-2026

Визовые центры Японии в Москве и Петербурге начали запись на подачу документов

Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил Украины

Рубио: США будут вести переговоры с позиции силы по новому договору о ракетах

Авторы
Теги
Персоны
Илья Трапезников
Далай-лама XIV Далай-лама Джеффри Эпштейн педофилия
Джеффри Эпштейн фото
Джеффри Эпштейн
финансист, организатор преступной сети
20 января 1953 года
Материалы по теме
Sky узнал, что экс-посла Британии могут лишить выплаты из-за Эпштейна
Политика
FT рассказала, что в деле Эпштейна оказались замешаны Ротшильды
Общество
«Взгляни на свое нижнее белье». Как Эпштейн вмешивался в политику в Азии
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 февраля
EUR ЦБ: 91,05 (+0,76) Инвестиции, 06 фев, 17:18 Курс доллара на 7 февраля
USD ЦБ: 77,05 (+0,5) Инвестиции, 06 фев, 17:18
РСТ заявил, что иск ГП к «Сирена-Трэвел» не повлияет на бронирования Бизнес, 22:05
Guardian узнала, что Британия обсуждала захват танкера теневого флота Политика, 22:00
Шесть критериев качества жизни в новостройке РБК и ПИК, 21:52
Маск анонсировал массовое производство электрогрузовиков Tesla Semi Бизнес, 21:49
Медальный зачет Олимпиады-2026 в Италии Спорт, 21:43
Четыре беспилотника сбили над Россией и Черным морем за 12 часов Политика, 21:39
Российский саночник Репилов занял 14-е место. Что происходит на Играх Спорт, 21:35
Почему цели есть, а результатов нет
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Украинский клуб сменил капитана после его слов команде на русском языке Спорт, 21:34
WSJ рассказала о «тайном фонде» в США из средств для малоимущих Политика, 21:32
Более 10 постояльцев увезли в больницу из пансионата в Новой Москве Общество, 21:26
Главные факты о самой «безумной» спортсменке Олимпиады-2026 Спорт, 21:23
Российский саночник Репилов занял 14-е место на Олимпиаде Спорт, 21:20
Reuters узнал, что США и Украина обсудили график референдума и выборов Политика, 21:17
Лавров пообещал «полноценный военный ответ» в случае нападения Европы Политика, 21:10