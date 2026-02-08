В офисе далай-ламы XIV заявили, что он не встречался с Эпштейном

Далай-лама XIV (Фото: Elke Scholiers / Getty Images)

Далай-лама XIV и его представители никогда не встречались с финансистом Джеффри Эпштейном. Об этом написала пресс-служба духовного лидера буддистов.

«В некоторых недавних сообщениях СМИ и постах в социальных сетях, касающихся дела Эпштейна, предпринимаются попытки связать его святейшество далай-ламу с Джеффри Эпштейном», — сказано в сообщении.

CGTN писал, что имя далай-ламы встречается в файлах Эпштейна не менее 168 раз. Так, в одном электронном письме, датированном октябрем 2012 года, неназванный отправитель пишет, что хочет посетить мероприятие, на которое «приезжает далай-лама».

Финансист Джеффри Эпштейн признал вину в организации проституции в 2008 году и был осужден за изнасилование несовершеннолетней. Летом 2019 года он был повторно задержан в США и обвинен в торговле девушками, в том числе 14-летними, и в склонении их к проституции. В августе того же года 66-летний миллиардер покончил с собой в тюрьме, не дождавшись суда. Его подругу и сообщницу, подданную Великобритании Гислейн Максвелл, приговорили к 20 годам лишения свободы за пособничество в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. 30 января Минюст США опубликовал дополнительно 3 млн страниц документов, а также более 2 тыс. видеороликов и 180 тыс. снимков по делу Эпштейна.

Тибетские буддисты верят, что после физической смерти далай-лама перерождается в новом теле, сохраняя духовную преемственность. Этот институт, существующий с 1587 года, насчитывает уже 14 перерождений. Далай-лама XIII умер в Лхасе в 1933 году. Нынешний духовный лидер Тибета, получивший при рождении в 1935 году имя Лхамо Дхондруп, был признан реинкарнацией в 1937 году и официально вступил в должность в 1940 году.

После подавления китайскими войсками восстания в Лхасе в 1959 году он был вынужден покинуть Тибет и с тех пор проживает в индийском городе Дхарамсала, где до 2011 года возглавлял правительство Тибета в изгнании.