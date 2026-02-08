 Перейти к основному контенту
В Крыму УАЗ с людьми упал со скалы в 200-метровый обрыв

Фото: mchsrk / Telegram
Фото: mchsrk / Telegram

На юге Крыма автомобиль сорвался с обрыва на склоне Долгоруковской яйлы, в результате чего пострадали двое взрослых и ребенок, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

«Вчера в 20:15 от очевидцев поступило сообщение о том, что в районе села Ивановка автомобиль «УАЗ» упал со скалы на склоне Долгоруковской яйлы, глубина падения около 200 метров», — говорится в сообщении.

В Черном море обнаружили поле льда размером в 7 километров
Фото:zapovedcrimea / Telegram

Первым очевидцы обнаружили ребенка и передали его медикам. Затем спасатели с врачами приступили к поиску других пострадавших в сложных условиях — ночью, в тумане с видимостью около 10 метров, без навигации и связи.

Через час на склоне горы Чалбаш нашли автомобиль и двух раненых взрослых — мужчину и женщину с травмами разной степени тяжести. Спасатели оказали им первую помощь и эвакуировали их, после чего пострадавшие были переданы бригадам скорой медицинской помощи.

Анастасия Лежепекова
МЧС Крым обрыв эвакуация Дети
