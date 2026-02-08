 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Роспотребнадзор дал рекомендации после смерти в Бангладеш от вируса Нипах

Фото: Ingo Schulz / imageBROKER.com / Global Look Press
Фото: Ingo Schulz / imageBROKER.com / Global Look Press

В России не зарегистрировано случаев заражения вирусом Нипах, но туристам важно соблюдать меры профилактики при поездках в эндемичные страны, предупредил Роспотребнадзор на своем сайте.

Ведомство выпустило сообщение в связи «с новыми публикациями в СМИ о том, что женщина, заразившаяся вирусом Нипах, умерла в Бангладеш».

Государствами, где заражение вирусом Нипах наиболее вероятно, Роспотребнадзор назвал Бангладеш, Индию, Малайзию, Сингапур, Камбоджу, Таиланд и другие.

Ведомство рекомендовало избегать контакта с летучими мышами и их пометом, а также другими больными животными, например, свиньями. Также не следует употреблять сырые продукты, которые потенциально могли контактировать с летучими мышами. Среди таковых: сырые фрукты и свежевыжатые соки (например, пальмовый).

Нужно тщательно мыть фрукты и овощи, соблюдать личную гигиену, а при симптомах болезни обращаться к врачу, пояснили специалисты.

Кроме того, как уточнил Роспотребнадзор, на российской границе работает система «Периметр» для выявления инфекционных заболеваний, а в стране есть достаточное количество тест‑систем для диагностики вируса.

В Индии зафиксировали вспышку смертельного вируса Нипах
Общество

Ранее The Independent сообщила о смерти женщины в северной части Бангладеш в январе после заражения Нипах. Это подтвердили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Умершей было примерно 40–50 лет. Первые симптомы у женщины появились 21 января, а через неделю она скончалась, заражение подтвердили уже после смерти. У заболевшей не было истории поездок за границу, но она употребляла сырой сок финиковой пальмы.

В конце января The Economic Times сообщила, что близ Калькутты (штат Западная Бенгалия, Индия) зафиксировали вспышку вируса Нипах, от которого нет вакцины и лечения.

Всего было заражено пять человек, включая врачей и медсестер. Один пациент впал в кому. Две медсестры заразились после Нового года, вероятно, через контакт с пациентом, который умер до подтверждения диагноза. На карантин поместили 100 человек.

Болезнь, вызванная вирусом Нипах, начинается с неспецифичных гриппоподобных симптомов (лихорадка, головная боль, слабость). Инкубационный период, как правило, длится от четырех до 14 дней (иногда - до 45 суток). Заболевание трудно заметить на ранних стадиях.

В тяжелых случаях развивается воспаление головного мозга (энцефалит) с неврологическими нарушениями, включая спутанность сознания, судороги и кому, также возможны респираторные проблемы. Выздоровевшие могут иметь долгосрочные неврологические последствия; рецидивы редки.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026

Комику Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет

Politico: у администрации Трампа большие планы на Олимпиаду-2026

Визовые центры Японии в Москве и Петербурге начали запись на подачу документов

Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил Украины

Рубио: США будут вести переговоры с позиции силы по новому договору о ракетах

Авторы
Теги
Софья Полковникова
вирус Нипах Роспотребнадзор путешествия Бангладеш
Материалы по теме
На Олимпиаде швейцарских хоккеисток изолировали из-за норовируса
Спорт
Около 40 человек подхватили норовирус в школе в Петербурге
Общество
Матч женских сборных Финляндии и Канады по хоккею перенесли из-за вируса
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 февраля
EUR ЦБ: 91,05 (+0,76) Инвестиции, 06 фев, 17:18 Курс доллара на 7 февраля
USD ЦБ: 77,05 (+0,5) Инвестиции, 06 фев, 17:18
Линдси Вонн увезли на вертолете с трассы Олимпиады после жесткого падения Спорт, 14:16
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:15
Экс-жена инвестора Галицкого покончила с собой после ареста Общество, 14:12
Аэропорт Геленджика приостановил прием и отправку рейсов Политика, 14:06
Как перестать тревожиться о деньгах. Вырываемся из зарплатного рабства Образование, 14:06
Италия в третий раз принимает зимние Игры. Кто еще в числе рекордсменов Общество, 14:01
Дистрибьюторы ответили на слова экспертов о «тонущей» теме «умного дома» Технологии и медиа, 14:00
Почему цели есть, а результатов нет
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
В Крыму УАЗ с людьми упал со скалы в 200-метровый обрыв Общество, 13:59
Как играть в бизнес по своим правилам. Тест РБК и Яндекс Реклама, 13:55
FT узнала о письме Argus к Москве насчет закона об исследованиях рынков Политика, 13:55
Тренеру Малинина в срочном порядке предоставили олимпийскую аккредитацию Спорт, 13:48
МИД Британии рассказал, когда запретит услуги перевозчикам СПГ из России Политика, 13:45
Роспотребнадзор дал рекомендации после смерти в Бангладеш от вируса Нипах Общество, 13:40
Ключевой момент: подборка квартир с отделкой в Москве и области РБК и ПИК, 13:40