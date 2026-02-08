Роспотребнадзор дал рекомендации после смерти в Бангладеш от вируса Нипах

Фото: Ingo Schulz / imageBROKER.com / Global Look Press

В России не зарегистрировано случаев заражения вирусом Нипах, но туристам важно соблюдать меры профилактики при поездках в эндемичные страны, предупредил Роспотребнадзор на своем сайте.

Ведомство выпустило сообщение в связи «с новыми публикациями в СМИ о том, что женщина, заразившаяся вирусом Нипах, умерла в Бангладеш».

Государствами, где заражение вирусом Нипах наиболее вероятно, Роспотребнадзор назвал Бангладеш, Индию, Малайзию, Сингапур, Камбоджу, Таиланд и другие.

Ведомство рекомендовало избегать контакта с летучими мышами и их пометом, а также другими больными животными, например, свиньями. Также не следует употреблять сырые продукты, которые потенциально могли контактировать с летучими мышами. Среди таковых: сырые фрукты и свежевыжатые соки (например, пальмовый).

Нужно тщательно мыть фрукты и овощи, соблюдать личную гигиену, а при симптомах болезни обращаться к врачу, пояснили специалисты.

Кроме того, как уточнил Роспотребнадзор, на российской границе работает система «Периметр» для выявления инфекционных заболеваний, а в стране есть достаточное количество тест‑систем для диагностики вируса.

Ранее The Independent сообщила о смерти женщины в северной части Бангладеш в январе после заражения Нипах. Это подтвердили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Умершей было примерно 40–50 лет. Первые симптомы у женщины появились 21 января, а через неделю она скончалась, заражение подтвердили уже после смерти. У заболевшей не было истории поездок за границу, но она употребляла сырой сок финиковой пальмы.

В конце января The Economic Times сообщила, что близ Калькутты (штат Западная Бенгалия, Индия) зафиксировали вспышку вируса Нипах, от которого нет вакцины и лечения.

Всего было заражено пять человек, включая врачей и медсестер. Один пациент впал в кому. Две медсестры заразились после Нового года, вероятно, через контакт с пациентом, который умер до подтверждения диагноза. На карантин поместили 100 человек.

Болезнь, вызванная вирусом Нипах, начинается с неспецифичных гриппоподобных симптомов (лихорадка, головная боль, слабость). Инкубационный период, как правило, длится от четырех до 14 дней (иногда - до 45 суток). Заболевание трудно заметить на ранних стадиях. В тяжелых случаях развивается воспаление головного мозга (энцефалит) с неврологическими нарушениями, включая спутанность сознания, судороги и кому, также возможны респираторные проблемы. Выздоровевшие могут иметь долгосрочные неврологические последствия; рецидивы редки.