В институте имени Пушкина назвали количество слов в русском языке
Специалисты Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина оценили лексический фонд современного русского языка примерно в 500 тыс. слов, рассказал «РИА Новости» завкафедрой общего и русского языкознания Павел Катышев.
«Произведя все подсчеты, мы приходим к итоговой приблизительной оценке: в современном русском языке — около полумиллиона слов», — сказал ученый.
Эта цифра была получена на основе комплексного анализа различных лексикографических источников. К примеру, в исследовании использовались материалы таких словарей, как «Большой академический словарь русского языка», «Словарь русских народных говоров» и «Большой словарь русского жаргона».
В декабре 2025 года в институте имени Пушкина заявили, что русский язык занял седьмое место в рейтинге самых распространенных языков в мире. По статусу в международных организациях русский язык занимает четвертое место, уступая английскому, французскому и испанскому.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026
Комику Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет
Politico: у администрации Трампа большие планы на Олимпиаду-2026
Визовые центры Японии в Москве и Петербурге начали запись на подачу документов
Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил Украины
Рубио: США будут вести переговоры с позиции силы по новому договору о ракетах