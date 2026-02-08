В институте имени Пушкина назвали количество слов в русском языке

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Специалисты Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина оценили лексический фонд современного русского языка примерно в 500 тыс. слов, рассказал «РИА Новости» завкафедрой общего и русского языкознания Павел Катышев.

«Произведя все подсчеты, мы приходим к итоговой приблизительной оценке: в современном русском языке — около полумиллиона слов», — сказал ученый.

Эта цифра была получена на основе комплексного анализа различных лексикографических источников. К примеру, в исследовании использовались материалы таких словарей, как «Большой академический словарь русского языка», «Словарь русских народных говоров» и «Большой словарь русского жаргона».

В декабре 2025 года в институте имени Пушкина заявили, что русский язык занял седьмое место в рейтинге самых распространенных языков в мире. По статусу в международных организациях русский язык занимает четвертое место, уступая английскому, французскому и испанскому.