Общество⁠,
0

В институте имени Пушкина назвали количество слов в русском языке

Лингвист Катышев: русский язык насчитывает около 500 тыс. слов
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Специалисты Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина оценили лексический фонд современного русского языка примерно в 500 тыс. слов, рассказал «РИА Новости» завкафедрой общего и русского языкознания Павел Катышев.

«Произведя все подсчеты, мы приходим к итоговой приблизительной оценке: в современном русском языке — около полумиллиона слов», — сказал ученый.

Патриарх призвал законодательно защитить русский язык от сквернословия
Политика
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Эта цифра была получена на основе комплексного анализа различных лексикографических источников. К примеру, в исследовании использовались материалы таких словарей, как «Большой академический словарь русского языка», «Словарь русских народных говоров» и «Большой словарь русского жаргона».

В декабре 2025 года в институте имени Пушкина заявили, что русский язык занял седьмое место в рейтинге самых распространенных языков в мире. По статусу в международных организациях русский язык занимает четвертое место, уступая английскому, французскому и испанскому.

Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
русский язык Александр Пушкин язык Исследование
