Патриарх призвал законодательно защитить русский язык от сквернословия
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал сенаторов избавить русский язык от сквернословия, оно оскорбляет «священное понятие матери». Патриарх выступил во время парламентских встреч в рамках Рождественских чтений в Совете Федерации, трансляцию вел телеканал «Союз».
По словам священнослужителя, сегодня мат проник в бытовую речь взрослых и детей, равно как в язык журналистов и цифровую среду. «Задача избавления общественного пространства от сквернословия стоит сегодня достаточно остро. Поэтому я думаю, что законодательная защита чистоты русской речи — это уважение к нашей культуре, истории», — сказал Кирилл.
Он заявил, что матерные слова оскорбляют «священное понятие матери», разрушают нормы литературного языка. Патриарх также сравнил очищение русского языка от мата с заботой о будущем России.
Власти России также предлагают и вводят инициативы, направленные на борьбу со сквернословием. Например, в мае 2025 года в Госдуме призвали рассматривать использование мата как отдельное правонарушение, а в августе в нижней палате парламента был зарегистрирован законопроект, который предлагает блокировать содержащие нецензурную брань материалы на сайтах и в социальных сетях.
В том же месяце уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова предложила штрафовать родителей за мат детей.
