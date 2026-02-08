 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
Уиткофф и Кушнер посетили авианосец «Авраам Линкольн». Видео

Появилось видео посещения Кушнером и Уиткоффом авианосца Abraham Lincoln

Уиткофф и Кушнер посетили авианосец «Авраам Линкольн». Видео
Video

Спецпосланник США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф и зять президента Дональда Трампа Джаред Кушнер посетили американский атомный авианосец «Авраам Линкольн» в Аравийском море после переговоров с Ираном в Омане.

На кадрах видно, как конвертоплан с Уиткоффом и Кушнером на борту приземляется на посадочной площадке. Его встречают люди в белых касках.

По словам источника CNN, Уиткофф и Кушнер посетили авианосец по приглашению командующего Центральным командованием США адмирала Брэда Купера, чтобы поблагодарить американских военнослужащих в регионе. Визит подчеркнул продолжающееся и даже усиленное военное присутствие США на Ближнем Востоке, несмотря на возобновление переговоров с Ираном.

Уиткофф и Кушнер встретились с экипажем, наблюдали боевые полеты и обсудили инцидент со сбитым иранским беспилотником, сообщил Уиткофф в X.

Авторы
Теги
Персоны
Софья Полковникова
Стив Уиткофф Джаред Кушнер авианосец
Стив Уиткофф фото
Стив Уиткофф
политик, предприниматель, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку
15 марта 1957 года
Джаред Кушнер фото
Джаред Кушнер
бизнесмен, политик
10 января 1981 года
