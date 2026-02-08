Уиткофф и Кушнер посетили авианосец «Авраам Линкольн». Видео
Спецпосланник США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф и зять президента Дональда Трампа Джаред Кушнер посетили американский атомный авианосец «Авраам Линкольн» в Аравийском море после переговоров с Ираном в Омане.
На кадрах видно, как конвертоплан с Уиткоффом и Кушнером на борту приземляется на посадочной площадке. Его встречают люди в белых касках.
По словам источника CNN, Уиткофф и Кушнер посетили авианосец по приглашению командующего Центральным командованием США адмирала Брэда Купера, чтобы поблагодарить американских военнослужащих в регионе. Визит подчеркнул продолжающееся и даже усиленное военное присутствие США на Ближнем Востоке, несмотря на возобновление переговоров с Ираном.
Уиткофф и Кушнер встретились с экипажем, наблюдали боевые полеты и обсудили инцидент со сбитым иранским беспилотником, сообщил Уиткофф в X.
