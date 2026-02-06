Более 5,9 тыс. жителей Кемерово остались без холодной воды после аварии
В Кемерово более 5 тыс. человек, в том числе 2 014 детей, остались без холодной воды в результате аварийного отключения, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Кемеровской области.
«Под отключение попали: 2367 — частных жилых дома; всего — 5918 человек, в том числе 2014 детей; 2 социально значимых объекта: детский сад, школа», — говорится в сообщении.
Городская администрация уточнила, что специалисты начали устранять повреждения на водопроводных сетях в Рудничном районе, холодная вода временно отключена в микрорайонах Крутой и Боровой — в домах частного сектора и нескольких административных зданиях.
Работы планируют завершить до 20:00 по местному времени.
Как пишет NGS42.RU, в январе в Кемерово происходило несколько крупных коммунальных аварий в связи с морозами. Например, 20 января из-за прорыва водопровода в Южном микрорайоне города затопило улицу 4-ю Цветочную, несколько автобусных маршрутов пустили в объезд.
