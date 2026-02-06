 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Более 5,9 тыс. жителей Кемерово остались без холодной воды после аварии

В Кемерово более 5 тыс. человек остались без холодной воды из-за аварии
Фото: Summer Paradive / Shutterstock
Фото: Summer Paradive / Shutterstock

В Кемерово более 5 тыс. человек, в том числе 2 014 детей, остались без холодной воды в результате аварийного отключения, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Кемеровской области.

«Под отключение попали: 2367 — частных жилых дома; всего — 5918 человек, в том числе 2014 детей; 2 социально значимых объекта: детский сад, школа», — говорится в сообщении.

Городская администрация уточнила, что специалисты начали устранять повреждения на водопроводных сетях в Рудничном районе, холодная вода временно отключена в микрорайонах Крутой и Боровой — в домах частного сектора и нескольких административных зданиях.

Работы планируют завершить до 20:00 по местному времени.

Власти рассказали, почему отключилось электричество в Мурманске
Общество

Как пишет NGS42.RU, в январе в Кемерово происходило несколько крупных коммунальных аварий в связи с морозами. Например, 20 января из-за прорыва водопровода в Южном микрорайоне города затопило улицу 4-ю Цветочную, несколько автобусных маршрутов пустили в объезд.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Лавров заявил, что Россия «не навязывается в помощники» по Ирану

Как Россия и США могут развернуть свои силы после ДСНВ. Инфографика

Прибыль хакеров от одной атаки в 2025 году выросла на треть — до $193 тыс.

Посол Израиля сообщил о скором запуске прямых рейсов в Эйлат

Ведущий юрист Goldman Sachs обсуждала с Эпштейном «обмен на русских»

Экс-замгоссекретаря предупредила о риске для США из-за истечения ДСНВ

Авторы
Теги
Софья Полковникова
Кемерово холодная вода отключение воды
Материалы по теме
В Киеве полностью отключили водоснабжение из-за аварии в энергетике
Политика
Власти рассказали, почему отключилось электричество в Мурманске
Общество
Мэр Мурманска сообщил об отключении уличного освещения из-за аварии
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 февраля
EUR ЦБ: 90,29 (-0,83) Инвестиции, 05 фев, 17:26 Курс доллара на 6 февраля
USD ЦБ: 76,55 (-0,36) Инвестиции, 05 фев, 17:26
Играем в бизнес с не всегда ясными правилами. Тест РБК и Яндекс Реклама, 08:27
ИИ не заменит IT-менеджеров, но поможет компаниям сэкономить на миддлахПодписка на РБК, 08:26
Более 5,9 тыс. жителей Кемерово остались без холодной воды после аварии Общество, 08:26
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 08:09
Подозрительные схемы оптимизации налогов: их лучше не применять в 2026-мПодписка на РБК, 08:05
ВТБ выяснил, каких россиян чаще обманывали мошенники в 2025 году Технологии и медиа, 08:01
Синоптик рассказал, через сколько недель в Москву придет весна Общество, 08:01
Почему цели есть, а результатов нет
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Обрусевшие США и прощание легенды. Что важно знать об Олимпиаде-2026 Спорт, 08:00
«Шок предложения». Откажется ли Индия от нефти из России и что ждет рубльПодписка на РБК, 08:00
Тайвань и компания из США испытали реактивный дрон для сдерживания Китая Политика, 07:59
Синоптик назвал последний день морозов в Москве Город, 07:43
Российские силы ПВО за ночь уничтожили 38 украинских дронов Политика, 07:38
Мосбиржа назвала первых эмитентов, передающих данные о сделках инсайдеровПодписка на РБК, 07:30
Как заправляться на 6 тысячах АЗС по одной карте РБК и Teboil PRO, 07:23