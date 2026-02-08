 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Общество⁠,
0

Умер основатель и солист рок-группы 3 Doors Down Брэд Арнольд

Основатель и солист рок-группы 3 Doors Down Брэд Арнольд умер от рака
Брэд Арнольд
Брэд Арнольд (Фото: Rick Diamond / Getty Images)

Основатель и вокалист американской рок-группы 3 Doors Down Брэд Арнольд скончался на 48-м году жизни. Сообщение о смерти Арнольда опубликовано на официальной странице музыкального коллектива в соцсети X.

«С глубокой скорбью сообщаем о кончине Брэда Арнольда, основателя, вокалиста и автора песен группы 3 Doors Down, в субботу, 7 февраля, в возрасте 47 лет», — говорится в публикации.

Музыкант умер во сне, в окружении семьи, после борьбы с онкологическим заболеванием.

Британская актриса Элизабет Келли умерла в возрасте 104 лет
Общество
Элизабет Келли

Как сообщает Variety, в мае 2025 года Арнольд рассказал, что у него диагностировали рак почки 4-й стадии.

Группу 3 Doors Down Арнольд основал в 1996 году вместе с гитаристом Мэттом Робертсом и басистом Тоддом Харреллом, изначально совмещая вокал и игру на ударных, пишет Rolling Stone.

В 1997 году группа записала демо с песней Kryptonite, написанной Арнольдом еще в школе. После перезаписи трек вышел в 2000 году, занял 3-е место в Billboard Hot 100 и вошел в дебютный альбом The Better Life, продавшийся тиражом около 7 млн копий и достигший 7-й строчки Billboard 200.

С альбома Away from the Sun (2002) Арнольд стал исключительно вокалистом. В последующие годы музыкант оставался фронтменом группы.

