Британская актриса Элизабет Келли умерла в возрасте 104 лет

Скончалась актриса Элизабет Келли, снимавшаяся в сериале «Жители Ист-Энда»

Британская актриса Элизабет Келли умерла в возрасте 104 лет, сообщил «Би-би-си» ее агент Скотт Маршалл Партнерс. Она скончалась в городе Скарборо 31 декабря.

«Элизабет наслаждалась полной славы карьерой, охватывающей многие десятилетия», — сказал агент Келли. Он предположил, что зрители запомнили актрису по роли Нелли Эллис в телесериале «Би-би-си» «Жители Ист-Энда» (EastEnders).

Коллектив сериала выразил соболезнования семье и близким актрисы. В официальном заявлении «Би-би-си» указано, что коллеги всегда будут помнить Келли за ее «теплоту и доброту». «Элизабет Келли создала замечательного персонажа в лице Нелли Эллис, и мы с большой грустью узнали о ее кончине», — говорится в сообщении проекта.

Материал дополняется

