На ярмарке в Индии обрушился аттракцион. Видео

На ярмарке в индийском округе Фаридабаде из-за обрушения аттракциона-качелей «Цунами» погиб полицейский инспектор, еще 13 человек пострадали, сообщает NDTV.

Около 15 человек находились на аттракционе, когда он накренился и рухнул на землю. Погибшим оказался инспектор Джагдиш Прасад из полиции города Палвал.Он находился на ярмарке при исполнении.

После происшествия на территории ярмарки была проведена эвакуация, пострадавших доставили в больницы.

