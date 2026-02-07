На ярмарке в Индии обрушился аттракцион. Видео
На ярмарке в индийском округе Фаридабаде из-за обрушения аттракциона-качелей «Цунами» погиб полицейский инспектор, еще 13 человек пострадали, сообщает NDTV.
Около 15 человек находились на аттракционе, когда он накренился и рухнул на землю. Погибшим оказался инспектор Джагдиш Прасад из полиции города Палвал.Он находился на ярмарке при исполнении.
После происшествия на территории ярмарки была проведена эвакуация, пострадавших доставили в больницы.
В конце июля в парке развлечений Green Mountain Park в Саудовской Аравии аттракцион «360 градусов» сломался пополам. В результате пострадали 23 человека, трое из них получили серьезные травмы.
