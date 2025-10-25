В крупнейшем Диснейленде погиб третий человек за десять дней

В американском парке развлечений «Мир Уолта Диснея» во Флориде произошел третий смертельный случай за последние две недели, сообщает The New York Post. Новое происшествие случилось в отеле Disney's Contemporary Resort, который находится рядом с парком Magic Kingdom.

По информации полиции округа Ориндж, скончался мужчина, однако точное время и причина смерти пока не раскрываются.

Это уже третья трагедия в знаменитом парке за короткий период. На прошлой неделе в этом же отеле женщина по имени Саммер Эквитц из Чикаго покончила с собой, а во вторник, 21 октября, 60-летний мужчина потерял сознание на одном из аттракционов и позже скончался в больнице.

Отель Contemporary Resort, где произошли два из трех несчастных случаев, является одним из самых известных и дорогих в комплексе Disney World. Стоимость проживания в нем превышает $1 тыс. за ночь, а близость к главному парку делает его особенно популярным среди туристов.