 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В крупнейшем Диснейленде погиб третий человек за десять дней

В американском парке развлечений «Мир Уолта Диснея» во Флориде произошел третий смертельный случай за последние две недели, сообщает The New York Post. Новое происшествие случилось в отеле Disney's Contemporary Resort, который находится рядом с парком Magic Kingdom.

По информации полиции округа Ориндж, скончался мужчина, однако точное время и причина смерти пока не раскрываются.

Это уже третья трагедия в знаменитом парке за короткий период. На прошлой неделе в этом же отеле женщина по имени Саммер Эквитц из Чикаго покончила с собой, а во вторник, 21 октября, 60-летний мужчина потерял сознание на одном из аттракционов и позже скончался в больнице.

Отель Contemporary Resort, где произошли два из трех несчастных случаев, является одним из самых известных и дорогих в комплексе Disney World. Стоимость проживания в нем превышает $1 тыс. за ночь, а близость к главному парку делает его особенно популярным среди туристов.

Читайте РБК в Telegram.

WSJ узнала об «отсутствии тепла» в июльском разговоре Путина и Трампа

Евросоюз объяснил, как будет определять, сделано ли топливо из российской нефти

WSJ узнала о выборе Трампа из трех вариантов санкций против Росси

Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике»

Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину

Бельгия помешала ЕС принять решение по активам России для помощи Украине

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
Disney Диснейленд США
Материалы по теме
Один человек погиб при взрыве газа в многоэтажке в Сочи
Общество
Число погибших при взрыве в Копейске увеличилось до 12 человек
Общество
При столкновении сухогруза с лодкой на Дону погиб пенсионер
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 октября
EUR ЦБ: 94,08 (-0,31) Инвестиции, 24 окт, 18:16 Курс доллара на 25 октября
USD ЦБ: 80,97 (-0,3) Инвестиции, 24 окт, 18:16
В России разработали сценарии применения дрона «Судного дня» Общество, 12:41
В аэропорту Ухты ограничили взлет и посадку самолетов Общество, 12:35
Партия «Справедливая Россия — За правду» сменит название Политика, 12:32
Зачем ретейл следит за покупателями РБК х МТС Бизнес, 12:30
Минобороны заявило о групповом ударе по объектам ВПК и энергетики Украины Политика, 12:21
Как ощущение катастрофы породило прекрасный экспрессионизм РБК и ГАЛС, 12:20
Пожары вспыхнули в Киеве после взрывов Политика, 12:18
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Удар ВСУ повредил плотину Белгородского водохранилища Политика, 12:11
РЕПО для бизнеса: как заставить деньги компании работать #всенабиржу!, 12:04
NYT рассказала о заказах Пентагона у связанной с сыном Трампа компании Политика, 12:01
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 12:00
ТАСС узнал о смерти дроппера, обналичившего ₽15 млн Долиной Общество, 11:51
В крупнейшем Диснейленде погиб третий человек за десять дней Общество, 11:49
Перспективные направления развития ИТ-сектора на ближайшие 5 лет РБК х Ростелеком, 11:42