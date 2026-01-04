ТАСС узнал, что участникам теракта в «Крокусе» подсыпали наркотики

Перед нападением на людей в концертном зале «Крокус сити холл» Шамсидин Фаридуни незаметно подсыпал наркотики трем другим исполнителям теракта, сообщает ТАСС со ссылкой на участника судебного процесса.

Собеседник агентства отметил, что только у Фаридуни в крови не обнаружили наркотик. Это, по мнению источника, указывает на то, что именно Фаридуни подмешал остальным в бутылки с водой мефедрон — и приказал пить, в том числе непосредственно перед терактом.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта 2024 года перед концертом группы «Пикник». Террористы открыли стрельбу по людям, подожгли здание и скрылись. Менее чем за 12 часов беглецов удалось поймать. Огонь в «Крокусе» был окончательно потушен вечером 23 марта.

Непосредственными исполнителями теракта следствие считает граждан Таджикистана Фаридуни, Далерджона Мирзоева, Мухаммадсобира Файзова и Саидакрами Рачабализоду, всего по делу проходят 19 человек.

Погибли 150 человек, один числится пропавшим без вести, 609 пострадали. Сумма гражданских исков потерпевших превысила 65 млн руб. Ответственность за произошедшее взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Вилаят Хорасан».