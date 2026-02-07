 Перейти к основному контенту
Общество
0

МВД описало состояние полицейских, раненных при атаке на общежитие в Уфе

Фото: ufa_rb / Telegram
Фото: ufa_rb / Telegram

Жизни двух полицейских, получивших ранения при нападении 15-летнего подростка на общежитие Башкирского государственного медицинского вуза в Уфе, ничего не угрожает, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в телеграм-канале.

Она уточнила, что при нападении пострадали два сотрудника патрульно-постовой службы (ППС). Полицейские задержали нападавшего. Им «оказался местный житель 2010 года рождения», добавила Волк.

О ранении двух полицейских также сообщило региональное управление Следственного комитета. Ведомство завело уголовное дело в отношении подростка, подозреваемого в покушении на убийство двух и более лиц и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105, ст. 317 Уголовного кодекса.

Неизвестный с ножом напал на студентов в общежитии университета в Уфе
Общество
Фото:ufa_rb / Telegram

При задержании нападавший оказал сопротивление полиции, в ходе которого ножевые ранения получили двое сотрудников ведомства. Кроме того, фигурант также причинил ранение себе, уточнил СК.

Министр здравоохранения Республики Башкортостан Айрат Рахматуллин в телеграм-канале сообщил, что медики доставили пять человек в больницы Уфы после нападения подростка на общежитие. 15-летний напавший на студенческое общежитие Уфы госпитализирован в детскую больницу № 17. По словам министра, врачи оценивают состояние подростка как тяжелое. Еще один пострадавший от госпитализации отказался.

Ufa1.ru писало, что в общежитии, на которое организовали нападение, проживают в том числе иностранные студенты.

