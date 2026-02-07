МВД описало состояние полицейских, раненных при атаке на общежитие в Уфе
Жизни двух полицейских, получивших ранения при нападении 15-летнего подростка на общежитие Башкирского государственного медицинского вуза в Уфе, ничего не угрожает, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в телеграм-канале.
Она уточнила, что при нападении пострадали два сотрудника патрульно-постовой службы (ППС). Полицейские задержали нападавшего. Им «оказался местный житель 2010 года рождения», добавила Волк.
О ранении двух полицейских также сообщило региональное управление Следственного комитета. Ведомство завело уголовное дело в отношении подростка, подозреваемого в покушении на убийство двух и более лиц и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105, ст. 317 Уголовного кодекса.
При задержании нападавший оказал сопротивление полиции, в ходе которого ножевые ранения получили двое сотрудников ведомства. Кроме того, фигурант также причинил ранение себе, уточнил СК.
Министр здравоохранения Республики Башкортостан Айрат Рахматуллин в телеграм-канале сообщил, что медики доставили пять человек в больницы Уфы после нападения подростка на общежитие. 15-летний напавший на студенческое общежитие Уфы госпитализирован в детскую больницу № 17. По словам министра, врачи оценивают состояние подростка как тяжелое. Еще один пострадавший от госпитализации отказался.
Ufa1.ru писало, что в общежитии, на которое организовали нападение, проживают в том числе иностранные студенты.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026
Комику Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет
Politico: у администрации Трампа большие планы на Олимпиаду-2026
Визовые центры Японии в Москве и Петербурге начали запись на подачу документов
Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил Украины
Рубио: США будут вести переговоры с позиции силы по новому договору о ракетах