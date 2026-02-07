 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Пострадавшая при атаке БПЛА 19-летняя жительница Батайска умерла

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Yuri_Slusar / Telegram
Фото: Yuri_Slusar / Telegram

19-летняя жительница Батайска Ростовской области, пострадавшая 18 декабря при атаке БПЛА, умерла в больнице. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе администрации города. 

При налете дронов на Курскую область погиб мужчина
Политика

За минувшую ночь над регионами России силы ПВО перехватили 82 беспилотника. Большую часть аппаратов (45) уничтожили над Волгоградской областью. Восемь беспилотников сбили над Брянской областью, по шесть — над Ростовской и Саратовской областями.

Еще по четыре беспилотника ликвидировали над Орловской и Тверской областями. Три беспилотника сбили над Курской областью, по одному — над Астраханской, Белгородской, Воронежской, Калужской, Липецкой и Смоленской областями.

Двумя днями ранее в Батайске при падении обломков беспилотника пострадал водитель грузовика. Его состояние оценивалось как средней степени тяжести, угрозы для его жизни не было. Также были повреждены пять автомобилей и здание склада одного из предприятий. Возгораний нигде не зафиксировали.

Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
гибель атака дронов беспилотники Ростовская область
Как легко решить пять главных проблем корпоративных автопарков РБК и Teboil PRO, 16:00
