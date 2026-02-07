Пострадавшая при атаке БПЛА 19-летняя жительница Батайска умерла
19-летняя жительница Батайска Ростовской области, пострадавшая 18 декабря при атаке БПЛА, умерла в больнице. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе администрации города.
За минувшую ночь над регионами России силы ПВО перехватили 82 беспилотника. Большую часть аппаратов (45) уничтожили над Волгоградской областью. Восемь беспилотников сбили над Брянской областью, по шесть — над Ростовской и Саратовской областями.
Еще по четыре беспилотника ликвидировали над Орловской и Тверской областями. Три беспилотника сбили над Курской областью, по одному — над Астраханской, Белгородской, Воронежской, Калужской, Липецкой и Смоленской областями.
Двумя днями ранее в Батайске при падении обломков беспилотника пострадал водитель грузовика. Его состояние оценивалось как средней степени тяжести, угрозы для его жизни не было. Также были повреждены пять автомобилей и здание склада одного из предприятий. Возгораний нигде не зафиксировали.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026
Комику Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет
Politico: у администрации Трампа большие планы на Олимпиаду-2026
Визовые центры Японии в Москве и Петербурге начали запись на подачу документов
Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил Украины
Рубио: США будут вести переговоры с позиции силы по новому договору о ракетах