Пострадавшая при атаке БПЛА 19-летняя жительница Батайска умерла

Фото: Yuri_Slusar / Telegram

19-летняя жительница Батайска Ростовской области, пострадавшая 18 декабря при атаке БПЛА, умерла в больнице. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе администрации города.

За минувшую ночь над регионами России силы ПВО перехватили 82 беспилотника. Большую часть аппаратов (45) уничтожили над Волгоградской областью. Восемь беспилотников сбили над Брянской областью, по шесть — над Ростовской и Саратовской областями.

Еще по четыре беспилотника ликвидировали над Орловской и Тверской областями. Три беспилотника сбили над Курской областью, по одному — над Астраханской, Белгородской, Воронежской, Калужской, Липецкой и Смоленской областями.

Двумя днями ранее в Батайске при падении обломков беспилотника пострадал водитель грузовика. Его состояние оценивалось как средней степени тяжести, угрозы для его жизни не было. Также были повреждены пять автомобилей и здание склада одного из предприятий. Возгораний нигде не зафиксировали.