В Люберцах подросток пострадал при взрыве подобранного с земли предмета

Фото: Александр Казаков / ТАСС

Подросток пострадал при взрыве предмета, похожего на петарду, в Люберцах. Мальчик повредил пальцы на руке, сообщила детский омбудсмен по Московской области Ксения Мишонова.

Взрыв произошел в субботу, 7 февраля. По словам Мишоновой, 16-летний подросток подобрал с земли неизвестный предмет, похожий на петарду. После этого пиротехника взорвалась у него в руках.

На данный момент врачи оказывают подростку медицинскую помощь. У него травмированы пальцы на руке. По информации телеграм-канала «Baza», в результате взрыва у подростка оторвало фалангу большого пальца и поврежден средний палец на правой руке. Детский омбудсмен заверила, что семье пострадавшего будет оказана помощь.

«Призываю еще раз всех родителей: поговорите со своими детьми! Предупредите! Чтобы они не увидели и не нашли, ничего нельзя брать в руки. Ничего нельзя поднимать! Ничего и никогда!» — заявила Мишонова.

Омбудсмен также подчеркнула, что следователи устанавливают детали произошедшего.

В конце декабря 2025 года в Подмосковье от взрывов петард пострадали 12-летний мальчик в Хотьково и 12-летняя девочка в Серпухове. Мальчика доставили в больницу с травмами лица и глаз, а у девочки разорвалась барабанная перепонка.