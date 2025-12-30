Двое детей пострадали от взрывов петард в Подмосковье

Фото: Андрей Любимов / РБК

29 декабря в Московской области от взрывов петард пострадали 12-летний мальчик в Хотьково и 12-летняя девочка в Серпухове. Об этом сообщили в прокуратуре Московской области.

В Хотьково мальчик получил тяжелые травмы лица и глаз после того, как наклонился к не сработавшей петарде, в этот момент она взорвалась. Ребенок был госпитализирован.

В Серпухове группа сверстников поджигала петарды возле торгового центра. Одну из них они забросили в капюшон куртки мимо проходившей девочки. В результате взрыва у несовершеннолетней разорвалась барабанная перепонка. Девочка также была госпитализирована.

В ведомстве напомнили, что петарды и фейерверки — источники повышенной опасности. Родителям порекомендовали не оставлять детей без присмотра с пиротехникой и объяснять смертельные риски подобных «развлечений».