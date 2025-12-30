Двое детей пострадали от взрывов петард в Подмосковье
29 декабря в Московской области от взрывов петард пострадали 12-летний мальчик в Хотьково и 12-летняя девочка в Серпухове. Об этом сообщили в прокуратуре Московской области.
В Хотьково мальчик получил тяжелые травмы лица и глаз после того, как наклонился к не сработавшей петарде, в этот момент она взорвалась. Ребенок был госпитализирован.
В Серпухове группа сверстников поджигала петарды возле торгового центра. Одну из них они забросили в капюшон куртки мимо проходившей девочки. В результате взрыва у несовершеннолетней разорвалась барабанная перепонка. Девочка также была госпитализирована.
В ведомстве напомнили, что петарды и фейерверки — источники повышенной опасности. Родителям порекомендовали не оставлять детей без присмотра с пиротехникой и объяснять смертельные риски подобных «развлечений».
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках
В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL
МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию
КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее
Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp
Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах