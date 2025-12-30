 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Двое детей пострадали от взрывов петард в Подмосковье

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

29 декабря в Московской области от взрывов петард пострадали 12-летний мальчик в Хотьково и 12-летняя девочка в Серпухове. Об этом сообщили в прокуратуре Московской области.

В Хотьково мальчик получил тяжелые травмы лица и глаз после того, как наклонился к не сработавшей петарде, в этот момент она взорвалась. Ребенок был госпитализирован.

В Серпухове группа сверстников поджигала петарды возле торгового центра. Одну из них они забросили в капюшон куртки мимо проходившей девочки. В результате взрыва у несовершеннолетней разорвалась барабанная перепонка. Девочка также была госпитализирована.

В ведомстве напомнили, что петарды и фейерверки — источники повышенной опасности. Родителям порекомендовали не оставлять детей без присмотра с пиротехникой и объяснять смертельные риски подобных «развлечений».

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Антонина Сергеева
петарды Дети пострадавшие взрыв петарды Подмосковье
Материалы по теме
В Подмосковье два человека подорвались на самодельной петарде
Общество
СК возбудил уголовное дело после взрыва петарды в школе в Подмосковье
Общество
В Истре девять школьников пострадали в результате взрыва петарды на уроке
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 декабря
EUR ЦБ: 91,48 (+0,27) Инвестиции, 29 дек, 17:34 Курс доллара на 30 декабря
USD ЦБ: 77,45 (-0,25) Инвестиции, 29 дек, 17:34
Москва меняется на глазах: какое жилье заменит советские хрущевки Стиль, 16:19
Посольство в Таиланде опровергло данные о запретах для въезда россиян Политика, 16:15
Законопроекты о регулировании крипторынка внесут в ГД в течение полугода Крипто, 16:10
В Евротоннеле между Британией и Францией произошел сбой Общество, 16:09
Карпин назвал 2025 год лучшим для сборной России после отстранения Спорт, 16:06
Власти Украины заявили о повреждении инфраструктуры в двух портах Одессы Политика, 16:06
Почему время бездушного копирования зарубежного ПО прошло Отрасли, 16:02
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Последний энергоблок Билибинской АЭС остановил работу Общество, 16:01
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 16:00
Экспорт российского газа в Европу упал до минимума за полвека Экономика, 15:59
«Крылья Советов» выплатили «РТ-Капиталу» ₽535 млн из долга свыше ₽920 млн Спорт, 15:59
Не просто переправа: как мосты превратились в архитектурный феномен Стиль, 15:51
В Белгородской области при ударе дрона по автомобилю погибла женщина Политика, 15:38
Минфин назвал конечные расходы на экономику, социалку и оборону в 2026-м Экономика, 15:36