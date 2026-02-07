В Финском заливе столкнулись два теплохода

В Финском заливе столкнулись теплоходы «Глифада» и «Аэолиан Форчун». Среди экипажей никто не пострадал. Об этом сообщает МЧС Ленинградской области.

Суда двигались в попутном направлении. После их столкновения экипажи начали проводить оценку полученного ущерба, затем суда планируют продолжить свои рейсы.

По данным МЧС, окружающая среда не загрязнена. Движение других судов не нарушено. Ситуацию контролируют экстренные службы.

В июле 2025 года произошло четыре столкновения судов за неделю.