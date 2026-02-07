 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В Финском заливе столкнулись два теплохода

Фото: Frederico Manchado / Shutterstock
Фото: Frederico Manchado / Shutterstock

В Финском заливе столкнулись теплоходы «Глифада» и «Аэолиан Форчун». Среди экипажей никто не пострадал. Об этом сообщает МЧС Ленинградской области.

Суда двигались в попутном направлении. После их столкновения экипажи начали проводить оценку полученного ущерба, затем суда планируют продолжить свои рейсы.

По данным МЧС, окружающая среда не загрязнена. Движение других судов не нарушено. Ситуацию контролируют экстренные службы.

Суд Лондона признал россиянина виновным по делу о столкновении судов
Политика
Фото:Humberside Police / Reuters

В июле 2025 года произошло четыре столкновения судов за неделю.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026

Комику Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет

Politico: у администрации Трампа большие планы на Олимпиаду-2026

Визовые центры Японии в Москве и Петербурге начали запись на подачу документов

Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил Украины

Рубио: США будут вести переговоры с позиции силы по новому договору о ракетах

Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
Финский залив теплоход столкновение Ленинградская область МЧС
Материалы по теме
Теплоход из Петербурга в Москву сел на мель в Вологодской области
Общество
Теплоход с 70 пассажирами сел на мель в Финском заливе
Общество
Авария на Городецком гидроузле парализовала движение теплоходов по Волге
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 февраля
EUR ЦБ: 91,05 (+0,76) Инвестиции, 06 фев, 17:18 Курс доллара на 7 февраля
USD ЦБ: 77,05 (+0,5) Инвестиции, 06 фев, 17:18
Le Parisien назвала зарплату Сафонова в ПСЖ Спорт, 13:49
Ключевой момент: подборка квартир с отделкой в Москве и области РБК и ПИК, 13:40
Сербский теннисист попал в больницу после матча Кубка Дэвиса Спорт, 13:34
Американскому актеру Басфилду предъявили обвинения по делу о педофилии Общество, 13:34
Российские спортсмены вступают в борьбу. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 13:27
У блогера Лерчек изъяли 22 комплекта украшений и 46 млн руб. Общество, 13:27
Гладков рассказал о последствиях ракетного обстрела Белгорода Политика, 13:23
Читайте РБК без рекламных баннеров
только с Подпиской на РБК
Скрыть баннеры
Зеленский назвал главный для Киева принцип при прекращении огня Политика, 13:11
Американский фигурист Малинин назвал честью получение подарка от Овечкина Спорт, 13:10
Игра в кальмара по-русски. Зачем компании увольняют опытных сотрудников Образование, 13:01
Саудовская лига потеряла $2,4 млрд из-за бойкота матчей Роналду Спорт, 12:51
Азербайджан обратился в МОК из-за музыки армянских фигуристов Спорт, 12:44
Альтернатива вкладу: зачем добавлять внебиржевые бонды в инвестпортфель #всенабиржу!, 12:40
Минобороны сообщило об ударе «Кинжалами» и дронами по ВПК Украины Политика, 12:35