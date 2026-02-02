Суд Лондона признал россиянина виновным по делу о столкновении судов
Суд Лондона признал российского моряка Владимира Мотина виновным по делу о столкновении кораблей у побережья Англии в марте 2025 года. Об этом сообщил Sky News.
59-летнего россиянина признали виновным в непредумышленном убийстве по неосторожности.
Материал дополняется
