Суд Лондона признал россиянина виновным по делу о столкновении судов

Суд Лондона признал российского моряка Владимира Мотина виновным по делу о столкновении кораблей у побережья Англии в марте 2025 года. Об этом сообщил Sky News.

59-летнего россиянина признали виновным в непредумышленном убийстве по неосторожности.

