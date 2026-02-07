 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

В США мужчина попытался проникнуть в дом чиновника администрации Трампа

Колин Демарко
Колин Демарко (Фото: arlingtonva.us)

Полицейские округа Арлингтон штата Вирджиния арестовала 26-летнего Колина Демарко, которого обвиняют в покушении на убийство и ношении оружия, сообщает пресс-служба полицейского управления округа. По данным телеканала NBC News, молодой человек пытался проникнуть в дом главы административно-бюджетного управления администрации США Рассела Воута.

Инцидент произошел 10 августа 2025 года. Прохожий заметил на крыльце дома Воута подозрительного молодого человека. На его лице была медицинская маска, а на руках — резиновые перчатки. С собой у мужчины был рюкзак, а под рубашкой он прятал оружие. Молодой человек подошел к прохожему и поинтересовался владельцем дома. После этого очевидец сообщил о произошедшем в полицию.

Правоохранители посмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили личность подозреваемого. Им оказался 26-летний Колин Демарко, проживающий в городе Роквилл штата Мэриленд.

Однако полицейским удалось найти и задержать Демарко лишь 16 января. Молодого человека экстрадировали в штат Вирджиния. «Он находится без залога в центре задержания округа Арлингтон», — говорится в сообщении полицейского управления округа.

Во время обыска правоохранители обнаружили «цифровые доказательства», согласно которым Демарко получил адрес места жительства Воута, а также информацию, где можно достать оружие. Кроме того, в мужчина написал пост в Интернете о жертве и вел «онлайн-дискуссии, по-видимому, чтобы побудить других убить жертву».

Признанного виновным в покушении на Трампа приговорили к пожизненному
Политика
Райан Уэсли Раут

В феврале 2025 года Рассела Воута назначили на должность главы административно-бюджетного управления (OMB) Белого дома США. Он известен как соавтор «Проекта 2025», почти 1000-страничного доклада о реформировании федерального правительства США.

По данным Bloomberg, является едва ли не самым влиятельным человеком в Вашингтоне, не считая президента США Дональда Трампа.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026

Комику Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет

Politico: у администрации Трампа большие планы на Олимпиаду-2026

Визовые центры Японии в Москве и Петербурге начали запись на подачу документов

Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил Украины

Рубио: США будут вести переговоры с позиции силы по новому договору о ракетах

Авторы
Теги
Анастасия Карева
арест покушение на убийство Вирджиния США
Материалы по теме
Лавров назвал целью покушения на генерала Алексеева срыв переговоров
Политика
СК возбудил два дела после покушения на генерал-лейтенанта Минобороны
Общество
ФСБ предотвратила покушение на военного в Петербурге. Видео
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 февраля
EUR ЦБ: 91,05 (+0,76) Инвестиции, 06 фев, 17:18 Курс доллара на 7 февраля
USD ЦБ: 77,05 (+0,5) Инвестиции, 06 фев, 17:18
На Солнце внезапно завершился мощный всплеск активности Общество, 12:16
Зеленский раскрыл, когда США предлагают Киеву закончить конфликт Политика, 12:14
Российские военные взяли под контроль Чугуновку в Харьковской области Политика, 12:12
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 12:12
В США мужчина попытался проникнуть в дом чиновника администрации Трампа Политика, 12:12
Российские спортсмены вступают в борьбу. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 12:10
Минэнерго Украины сообщило о снижении мощности АЭС после ударов Политика, 12:08
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
На Олимпиаде швейцарских хоккеисток изолировали из-за норовируса Спорт, 12:05
Криптобиржа Bithumb по ошибке перечислила пользователям более $40 млрд Финансы, 12:03
Хватит одного раза: новые данные о необходимом объеме физических нагрузок Образование, 12:03
Губернатор Гладков сообщил об обстреле Белгорода Политика, 11:57
Axios назвал дату первого заседания «Совета мира» Политика, 11:39
Суд арестовал мужчину, который проник с ножом в детский сад в Бугуруслане Общество, 11:36
С какими проблемами столкнулись участники, журналисты и гости Олимпиады Спорт, 11:31