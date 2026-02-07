В США мужчина попытался проникнуть в дом чиновника администрации Трампа
Полицейские округа Арлингтон штата Вирджиния арестовала 26-летнего Колина Демарко, которого обвиняют в покушении на убийство и ношении оружия, сообщает пресс-служба полицейского управления округа. По данным телеканала NBC News, молодой человек пытался проникнуть в дом главы административно-бюджетного управления администрации США Рассела Воута.
Инцидент произошел 10 августа 2025 года. Прохожий заметил на крыльце дома Воута подозрительного молодого человека. На его лице была медицинская маска, а на руках — резиновые перчатки. С собой у мужчины был рюкзак, а под рубашкой он прятал оружие. Молодой человек подошел к прохожему и поинтересовался владельцем дома. После этого очевидец сообщил о произошедшем в полицию.
Правоохранители посмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили личность подозреваемого. Им оказался 26-летний Колин Демарко, проживающий в городе Роквилл штата Мэриленд.
Однако полицейским удалось найти и задержать Демарко лишь 16 января. Молодого человека экстрадировали в штат Вирджиния. «Он находится без залога в центре задержания округа Арлингтон», — говорится в сообщении полицейского управления округа.
Во время обыска правоохранители обнаружили «цифровые доказательства», согласно которым Демарко получил адрес места жительства Воута, а также информацию, где можно достать оружие. Кроме того, в мужчина написал пост в Интернете о жертве и вел «онлайн-дискуссии, по-видимому, чтобы побудить других убить жертву».
В феврале 2025 года Рассела Воута назначили на должность главы административно-бюджетного управления (OMB) Белого дома США. Он известен как соавтор «Проекта 2025», почти 1000-страничного доклада о реформировании федерального правительства США.
По данным Bloomberg, является едва ли не самым влиятельным человеком в Вашингтоне, не считая президента США Дональда Трампа.
