Политика,
Признанного виновным в покушении на Трампа приговорили к пожизненному
Райан Уэсли Раут
Суд в США приговорил Райана Раута, признанного виновным по делу о попытке покушения на Дональда Трампа, к пожизненному заключению, передает Reuters.
59-летний Раут был признан виновным присяжными в сентябре 2025 года по пяти пунктам, включая покушение на убийство.
Материал дополняется
