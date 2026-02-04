 Перейти к основному контенту
Признанного виновным в покушении на Трампа приговорили к пожизненному

Райан Уэсли Раут
Райан Уэсли Раут (Фото: Reuters)

Суд в США приговорил Райана Раута, признанного виновным по делу о попытке покушения на Дональда Трампа, к пожизненному заключению, передает Reuters.

59-летний Раут был признан виновным присяжными в сентябре 2025 года по пяти пунктам, включая покушение на убийство.

Материал дополняется

Курс евро на 5 февраля
EUR ЦБ: 91,11 (+0,4) Инвестиции, 17:24 Курс доллара на 5 февраля
USD ЦБ: 76,91 (-0,07) Инвестиции, 17:24
NYT узнала об увольнении около 300 журналистов The Washington Post Общество, 21:15
Первые соревнования стартовали на Олимпиаде в Италии Спорт, 21:10
Суд в Аргентине потребовал от США выдать ему Мадуро по делу 2023 года Политика, 21:10
МИД предупредил о готовности к контрмерам после истечения ДСНВ Политика, 21:10
Что было в «файлах Эпштейна» и почему появление там болезненно для Трампа База знаний, 21:06
Будущее с поставкой: зачем инвестору фьючерсы на акции #всенабиржу!, 21:00
Российская велогонщица взяла бронзу на чемпионате Европы в Турции Спорт, 20:58
Европа возобновит работу над торговым соглашением с США Политика, 20:57
Латвия и Эстония выступили за прямые переговоры с Россией Политика, 20:52
Axios узнал о коллапсе переговоров США и Ирана из-за формата Политика, 20:49
Признанного виновным в покушении на Трампа приговорили к пожизненному Политика, 20:43
Эксперты рассказали, почему гарантии Киеву не устроят Москву и Запад
 Политика, 20:39
Организаторы Олимпиады отменили тренировку горнолыжниц из-за снегопада Спорт, 20:35
Фигурист Малинин заявил, что «физически готов» к пятерному прыжку на ОИ Спорт, 20:33