Госдеп одобрил продажу запчастей для военной техники Украине на $185 млн
Госдепартамент США одобрил продажу Украине запчастей и оборудования для военной техники ориентировочной стоимостью $185 млн., сообщило американское агентство по сотрудничеству в области оборонной безопасности.
«Государственный департамент принял решение одобрить возможную продажу иностранному военному правительству Украины запасных частей класса IX и сопутствующего оборудования ориентировочной стоимостью $185 млн», — говорится в сообщении.
Ведомство пояснило, что проект был одобрен по запросу Киева. Он предусматривает возможную закупку запчастей для обслуживания транспортных средств и систем вооружения американского производства.
Запчасти «повлияют на эффективность боевых действий, повысив общую производительность, улучшив логистику и снизив финансовую нагрузку». Их предполагаемая продажа не изменит военный баланс в регионе, отметило ведомство.
Москва осуждает любые военные поставки Киеву. В Кремле предупреждали, что западные поставки вооружений Украине для ударов по России не останутся без последствий.
