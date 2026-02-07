Госдеп США одобрил продажу запчастей для военной техники Украине на $185 млн

Госдеп одобрил продажу запчастей для военной техники Украине на $185 млн

Госдепартамент США одобрил продажу Украине запчастей и оборудования для военной техники ориентировочной стоимостью $185 млн., сообщило американское агентство по сотрудничеству в области оборонной безопасности.

«Государственный департамент принял решение одобрить возможную продажу иностранному военному правительству Украины запасных частей класса IX и сопутствующего оборудования ориентировочной стоимостью $185 млн», — говорится в сообщении.

Ведомство пояснило, что проект был одобрен по запросу Киева. Он предусматривает возможную закупку запчастей для обслуживания транспортных средств и систем вооружения американского производства.

Запчасти «повлияют на эффективность боевых действий, повысив общую производительность, улучшив логистику и снизив финансовую нагрузку». Их предполагаемая продажа не изменит военный баланс в регионе, отметило ведомство.

Москва осуждает любые военные поставки Киеву. В Кремле предупреждали, что западные поставки вооружений Украине для ударов по России не останутся без последствий.