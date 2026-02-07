 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Госдеп одобрил продажу запчастей для военной техники Украине на $185 млн

Госдеп США одобрил продажу запчастей для военной техники Украине на $185 млн
Сюжет
Военная операция на Украине

Госдепартамент США одобрил продажу Украине запчастей и оборудования для военной техники ориентировочной стоимостью $185 млн., сообщило американское агентство по сотрудничеству в области оборонной безопасности.

«Государственный департамент принял решение одобрить возможную продажу иностранному военному правительству Украины запасных частей класса IX и сопутствующего оборудования ориентировочной стоимостью $185 млн», — говорится в сообщении.

Ведомство пояснило, что проект был одобрен по запросу Киева. Он предусматривает возможную закупку запчастей для обслуживания транспортных средств и систем вооружения американского производства.

Госдеп США одобрил военные поставки Израилю на сумму более $6,5 млрд
Политика

Запчасти «повлияют на эффективность боевых действий, повысив общую производительность, улучшив логистику и снизив финансовую нагрузку». Их предполагаемая продажа не изменит военный баланс в регионе, отметило ведомство.

Москва осуждает любые военные поставки Киеву. В Кремле предупреждали, что западные поставки вооружений Украине для ударов по России не останутся без последствий.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026

Комику Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет

Politico: у администрации Трампа большие планы на Олимпиаду-2026

Визовые центры Японии в Москве и Петербурге начали запись на подачу документов

Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил Украины

Рубио: США будут вести переговоры с позиции силы по новому договору о ракетах

Авторы
Теги
Александра Озерова
Украина США Госдепартамент США закупка
Материалы по теме
Госдеп США одобрил военные поставки Израилю на сумму более $6,5 млрд
Политика
Госдеп одобрил продажу Испании военного оборудования на $1,7 млрд
Политика
Госдеп по-русски призвал «не играть в игры» с Трампом
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 февраля
EUR ЦБ: 91,05 (+0,76) Инвестиции, 06 фев, 17:18 Курс доллара на 7 февраля
USD ЦБ: 77,05 (+0,5) Инвестиции, 06 фев, 17:18
The Times узнала о перебросе британских истребителей на Кипр из-за Ирана Политика, 02:58
Госдеп одобрил продажу запчастей для военной техники Украине на $185 млн Политика, 02:21
Трамп подписал указ о пошлинах для торгующих с Ираном стран Политика, 02:12
Аэропорты Пензы и Саратова ввели ограничения на полеты Политика, 01:56
Один из крупнейших аудиторов снизил зарплату бухгалтеру, угрожая ИИ Технологии и медиа, 01:51
Как в Италии прошла церемония открытия зимней Олимпиады. Фоторепортаж Спорт, 01:43
Символ Милана приговорили к сносу. Чем запомнился стадион «Сан-Сиро» Спорт, 01:34
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Огонь Олимпийских игр зажгли в Милане и Кортина-д'Ампеццо Спорт, 01:27
Металлический портфель: как заработать на серебре и меди #всенабиржу!, 01:15
Сборную США и Вэнса освистали во время церемонии открытия Олимпиады-2026 Спорт, 01:11
Трамп с 7 февраля отменит 25-процентные пошлины на товары из Индии Политика, 01:06
При налете дронов на Курскую область погиб мужчина Политика, 00:58
Президент Италии объявил Олимпийские игры открытыми Спорт, 00:55
Танкеры ускорили транзит через Ормузский пролив рядом с Ираном Политика, 00:54