Общество
0

Посольство заявило о наблюдении за ситуацией с Неуловимым Дедом в США

Посольство России в США внимательно следит за ситуацией вокруг россиянина Вячеслава Михайлова по прозвищу Неуловимый Дед, которого задержали в Майами 30 января. Об этом РБК сообщили в дипмиссии.

Посольство готово оказать Михайлову консульско-правовое содействие. Также оно установило контакт с местными правоохранительными органами и администрацией тюрьмы, в которой содержится мужчина, и организовало ему телефонный звонок.

Михайлов находится в следственном изоляторе округа Майами-Дейд. Его обвиняют в причинении телесных повреждений при отягчающих обстоятельствах, незаконном проникновении на частную территорию и нарушении правил дорожного движения. Суд лишил его возможности освободиться под залог.

В США задержали 71-летнего россиянина по прозвищу Неуловимый Дед
Общество
Вячеслав Михайлов

Инцидент, из-за которого Михайлова задержали, произошел рядом с магазином «Матрешка» в городе Санни-Айлс-Бич во Флориде. По версии следствия, между ним и другим мужчиной возник конфликт во время парковки автомобиля. Михайлов несколько раз толкнул оппонента и допустил в его адрес антисемитские высказывания.

Телеграм-канал Shot сообщал, что Михайлов известен среди местных жителей конфликтным характером. После драки на парковке мужчина направился на местный рынок, где выломал дверь и украл еду. Прозвище Неуловимый Дед он получил из-за того, что мог избежать наказания благодаря деньгам.

Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
При участии
Маргарита Ларичева
посольство России в США задержание Майами
